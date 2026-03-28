El Ente Mixto de Turismo afianza el Observatorio Económico Turístico con municipios de la Microrregión Tierra de Palmares
El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos avanzó en la firma de convenios de colaboración con municipios de la Microrregión Tierra de Palmares para la implementación del Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos (OET.ER), consolidando una nueva etapa de trabajo territorial basada en datos confiables para la gestión del sector.
El acto se realizó este viernes en el Museo Provincial Molino Forclaz y contó con la participación de los intendentes de Colón, José Luis Walser; de San José, Gustavo Bastián; y de Villa Elisa, Susana Lambert, quienes suscribieron los acuerdos junto al presidente del Ente, Jorge Satto.
También acompañaron el senador Ramiro Favre y el diputado Mauro Godein, así como el director de Competitividad, Incentivos e Inversiones, Martín Lima, además de autoridades y equipos técnicos de las áreas de Turismo de los municipios involucrados.
El Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos es una iniciativa orientada a consolidar una plataforma pública y colaborativa de generación de estadísticas confiables y actualizadas, pensada como insumo estratégico para la planificación y la toma de decisiones en turismo.
Su modelo ha sido reconocido por su carácter innovador, al incorporar indicadores propuestos por ONU Turismo que integran de manera simultánea dimensiones económicas, ambientales y sociales del desarrollo turístico, alineando la medición local con estándares internacionales.
Durante el acto, Satto destacó la importancia de profundizar la articulación territorial para la construcción de información estratégica. “Esta es una idea del gobierno provincial de dejar algo que nos trascienda, que es el manejo de datos duros, de datos reales; una plataforma moderna que toma parámetros de ONU Turismo y que es modelo en el país”, expresó.
En ese marco, el funcionario subrayó además el valor de la escala microrregional para el desarrollo turístico. “Tenemos que tener una mirada superadora y entender que esta actividad económica tan potente tiene que estar por sobre los límites geográficos y las diferencias”, afirmó.
Satto remarcó que la articulación entre municipios permite integrar datos reales de los territorios y de los prestadores de servicios, lo que redunda en diagnósticos más precisos y políticas mejor orientadas para el sector.
La implementación del OET.ER se inició con una prueba piloto en 8 municipios, que luego se amplió a 12, y continuó con la firma de acuerdos institucionales para fortalecer la calidad metodológica de los relevamientos.
Entre esos acuerdos se destaca el convenio con la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia, clave para dotar al sistema de mayor rigor técnico y homogeneidad en la producción de información.
En esta nueva etapa, los acuerdos con municipios de la Microrregión Tierra de Palmares permiten unificar criterios, garantizar la periodicidad en el suministro de información y avanzar hacia datos más precisos y comparables, consolidando al observatorio como herramienta de referencia para el turismo entrerriano.