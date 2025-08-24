El Encuentro Entrerriano de Teatro sigue convocando público con salas llenas en Paraná
La capital entrerriana volvió a vivir una intensa jornada de teatro con múltiples actividades, en el marco del Encuentro Entrerriano de Teatro.
La programación del sábado comenzó con un Taller de Investigación Teatral coordinado por Guillermo Meresman. Luego se presentaron publicaciones sobre la práctica escénica, editadas con el apoyo del ConTIER y autoría de Meresman (Oro Verde), Laura Evequoz (Concepción del Uruguay) y Fernando Bellotini y Omar Lagraña (Concordia).
La jornada incluyó funciones de Azucena y Clavelina, guardianas del planeta (Villa Elisa, destinada a las infancias); Todo verde (Villa Elisa); Dos mujeres guerreras (Concepción del Uruguay) y Río Adentro (Chajarí).
El viernes, en tanto, se había realizado una capacitación a cargo de Leila Barenboim, además de las funciones El corazón del actor y Cenizas quedan¿ siempre (ambas de Paraná), junto con el acto oficial de apertura.
Programación del domingo
Este domingo las actividades continúan con la siguiente agenda:
- 15.30 H: Expedición Tereré, tras la joya del monte (Villaguay) – Infantil, en Saltimbanquis (Feliciano 546).
- 18 H: Sol de noche (Victoria), en la Sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861).
- 19 H: De cuerpo y alma (Concepción del Uruguay), en la Sala Rubén Noble del IAAER (Gregoria Matorras 861).
- 20 H: Acto de cierre y entrega de premios trayectoria ConTIER, en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina.
- 20.30 H: Que hablen otras partes de mí (Gualeguay), también en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina.
Las entradas son libres y gratuitas, y pueden retirarse una hora antes de cada función en la sala correspondiente.
Más información en este enlace: programa completo.
Homenajes
El domingo, como cierre de tres jornadas de intensa actividad, se realizará la entrega de premios trayectoria ConTIER. Los reconocimientos serán para Celia Pilnik, Adolfo Jesús Lucca, Charo Montiel, Marta Cot y Joel Rocha. Además, se otorgará un reconocimiento honorífico a Carlos Enrique Zelayeta.
Programa Cuac!
El Encuentro Entrerriano de Teatro forma parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que desarrolla actividades en toda la provincia. Este año ya se realizaron encuentros en Galarza (Muralismo), Diamante (Música) y Chajarí (Artes Visuales).