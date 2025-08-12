El Encuentro Entrerriano de Teatro se realizará en Paraná del 22 al 24 de agosto con entrada libre y actividades especiales
La 40ª edición del Encuentro Entrerriano de Teatro se desarrollará del viernes 22 al domingo 24 de agosto en la ciudad de Paraná, tras un cambio de sede que se decidió días antes del evento. La convocatoria abierta permitió seleccionar obras y elencos que participarán en esta edición, que ofrecerá funciones con entrada libre y gratuita, capacitaciones y diversas actividades especiales.
Originalmente prevista en Concepción del Uruguay, la sede fue trasladada a Paraná luego de un pedido de suspensión del Municipio, informó el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello. “Por respeto a los artistas, a quienes trabajaron en el espectáculo y, sobre todo, a los espectadores, debemos mantener la fecha cambiando la sede. Vamos a cumplir el compromiso asumido con los elencos seleccionados en la convocatoria, con los trabajadores de la comunidad teatral y con el público”, afirmó.
Stoppello destacó además el compromiso del gobierno provincial con la cultura: “Desde el primer día de nuestra gestión trabajamos para abrir espacios y generar encuentros en las distintas disciplinas del arte entrerriano. Lo hacemos con responsabilidad, honrando la palabra dada y teniendo en cuenta el esfuerzo, los tiempos y la dedicación de nuestros artistas.”
La organización está a cargo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto al Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier). Las actividades se realizarán en diferentes espacios culturales de Paraná, entre ellos la Casa de la Cultura de Entre Ríos, el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) y Saltimbanquis.
Esta readecuación organizativa permitirá ofrecer el mejor marco posible para las funciones, talleres y demás actividades programadas, manteniendo intacto el espíritu del encuentro: generar un espacio de intercambio y crecimiento en torno al arte y el teatro entrerriano.