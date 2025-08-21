El Encuentro Entrerriano de Teatro abre su 40ª edición en Paraná con actividades gratuitas
Este viernes a las 19 en La Vieja Usina quedará inaugurado el Encuentro Entrerriano de Teatro, con funciones, capacitaciones, presentaciones de libros, una muestra fotográfica y actividades especiales abiertas a todo público.
La programación, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial del Teatro Independiente (ConTIER), se extenderá durante tres jornadas y tendrá como sedes la Casa de la Cultura, La Vieja Usina, la Sala Rubén Noble del IAAER, el Auditorio de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio y la sala Saltimbanquis.
Las entradas serán libres y gratuitas, y podrán retirarse una hora antes de cada función en las boleterías de cada espacio.
En la jornada inaugural se proyectará un material audiovisual realizado por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), que recorre con imágenes y testimonios las 40 ediciones del Encuentro. Además, habrá puestos gastronómicos y espectáculos en la previa y tras la ceremonia oficial.
Las instancias de formación estarán a cargo de Leila Barenboim y Guillermo Meresman, especialistas en teatro y gestión cultural.
Homenajes y reconocimientos
El domingo, como cierre de las actividades, se entregarán los Premios Trayectoria ConTIER en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina. Recibirán distinciones Celia Pilnik, Adolfo Jesús Lucca, Charo Montiel, Marta Cot y Joel Rocha. Además, se otorgará un reconocimiento honorífico a Carlos Enrique Zelayeta.
El Encuentro Entrerriano de Teatro integra el programa anual Cuac! (Cultura Activa), que impulsa la Secretaría de Cultura con una mirada federal. En 2025 ya se realizaron encuentros de muralismo en Galarza, de música en Diamante y de artes visuales en Chajarí.