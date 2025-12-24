El empresario Gustavo Scaglione fue picado por avispas en José Ignacio y debió ser internado de urgencia
El empresario rosarino Gustavo Scaglione (64), líder del grupo que adquirió el canal Telefe en octubre pasado, atravesó un delicado episodio de salud luego de ser picado por avispas en una chacra de Punta del Este, lo que obligó a su traslado urgente a un centro médico.
El hecho ocurrió en un campo ubicado a unos dos kilómetros de la policlínica de José Ignacio, desde donde Scaglione fue llevado en camioneta para recibir atención médica, según informó Gente Online.
El médico Leonardo Falcao, quien participó de la asistencia, explicó en diálogo con FM GENTE que el paciente llegó “desmayado en la camioneta, con la presión bajísima, menos de 7”, por lo que fue derivado de inmediato al área de reanimación. Allí, el equipo aplicó el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico.
“Luego de seguir todas las pautas internacionales del shock anafiláctico, pudimos estabilizarlo de a poco”, detalló el profesional de la salud.
Una vez estabilizado, Scaglione fue trasladado en ambulancia al sanatorio Mautone. Falcao destacó que el vehículo, donado por una vecina del balneario, estaba completamente equipado y permitió que el empresario llegara “perfectamente estabilizado” al centro asistencial.
La evolución clínica fue favorable y, según confirmó el médico, Scaglione regresó al día siguiente a la policlínica para agradecer la atención recibida. “Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar”, subrayó Falcao.
En la misma línea, fuentes cercanas al empresario señalaron a Infobae que “ya está bien, fue un susto y actuaron rápido”, y remarcaron su agradecimiento al equipo médico y al personal de Salud. Además, indicaron que ya retomó la comunicación desde su teléfono y que uno de sus hijos viajó para acompañarlo.
La compra de Telefe
En octubre pasado, Telefe, el canal líder de la televisión argentina, concretó su cambio de manos tras un proceso de negociación que culminó con la adquisición por parte de un grupo liderado por Gustavo Scaglione. La operación implicó la incorporación de la señal al holding de medios del empresario, junto con otros activos audiovisuales.
La transacción incluyó la totalidad de las acciones de Telefe y también señales adicionales en distintas localidades del interior del país. La venta se produjo luego de que Paramount Global resolviera desprenderse de su control en el mercado argentino, en el marco de una estrategia de desinversión regional.
“La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración”, expresó Scaglione al anunciarse la compra.
A través de un comunicado oficial, la emisora destacó que Telefe mantiene su liderazgo en entretenimiento, con una oferta que abarca ficción, deportes, noticias y múltiples líneas de negocio, y que continúa ampliando su alcance mediante experiencias innovadoras.
Scaglione se impuso como mejor oferente y obtuvo la mayoría operativa del canal, acompañado por sus socios del Grupo América, donde ya posee participación accionaria en América TV, A24, FM Blue y La Red. El empresario asumirá la conducción operativa de Telefe, con injerencia en la programación y la estrategia de contenidos.
El grupo de Scaglione
Con esta operación, Gustavo Scaglione concretó una de las transacciones más relevantes de la industria de los medios en Argentina, consolidando a su holding como uno de los más importantes del país, según destacó el comunicado que oficializó la compra de Telefe.
El empresario encabeza el Grupo Televisión Litoral, fundado en 1965, cuya señal emblemática es Canal 3 de Rosario (El Tres). El grupo también gestiona Radio 2 AM 1230, FM Vida 97.9, Frecuencia Plus 93.1 y el portal Rosario3.com.
Además, posee medios en otras provincias: Canal 6 de San Carlos de Bariloche, Canal 8 de Tucumán (El Ocho TV), Canal 9 de Bahía Blanca (El Nueve TV) y Canal 11 de Salta. A esto se suma su participación mayoritaria en los diarios Uno Santa Fe, Uno Paraná y La Capital, y en radios como La Red, FM Del Siglo y LT8.