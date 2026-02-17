El empresario Alberto Samid está internado en Punta del Este y su esposa pidió ayuda a Axel Kicillof para un traslado urgente
El empresario Alberto Samid se encontraba internado este martes de madrugada en Punta del Este y su esposa, Marisa Sacarafía, solicitó públicamente ayuda para gestionar un avión sanitario que permita trasladarlo a la Argentina.
Según informó desde la cuenta verificada del empresario en la red social X, Samid está internado en el Hospital Cantegril.
“Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó”, explicó. De acuerdo al mensaje, los médicos detectaron “un virus en sangre muy peligroso”, que le provocó una fuerte alteración en los valores sanguíneos, con plaquetas, glóbulos blancos y otros parámetros por debajo de lo normal.
Pedido urgente de traslado a Buenos Aires
Ante el agravamiento del cuadro, su esposa remarcó que necesitan trasladarlo a Buenos Aires para que sea atendido por sus médicos de confianza, y sostuvo que la única vía posible es un avión sanitario.
En ese contexto, dirigió un pedido directo al gobernador bonaerense:
“Le pido encarecidamente al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente.”
El mensaje también incluyó un llamado a quienes siguen al empresario:
“Les pido que recen por él.”
La situación judicial reciente
A comienzos de este año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró extinguida la acción penal en una causa abierta en 2015 contra Samid.
El fallo —firmado por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, con la disidencia de Gustavo Hornos— cerró un expediente vinculado a presuntas maniobras de evasión fiscal y apropiación indebida de tributos entre 2015 y 2017, a través de una sociedad relacionada con el empresario.
La causa se había iniciado por una denuncia de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Samid ya cuenta con una condena firme por asociación ilícita y evasión tributaria en otro expediente judicial.