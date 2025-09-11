El empleo privado registrado sufrió en junio la peor caída desde inicios de 2024
El empleo privado registrado tuvo en junio la peor contracción mensual desde el primer trimestre de 2024, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Desde noviembre de 2023, el modelo económico libertario ya provocó la pérdida de casi 200 mil puestos de trabajo formales y un marcado avance de la precarización laboral.
Durante ese mes, 12.150 trabajadores privados registrados quedaron sin empleo, mientras que el sector público incorporó 7.824 empleados. La baja coincidió con una fuerte caída de la actividad económica, que ya se ubica por debajo de los niveles de diciembre de 2024. De persistir la tendencia en el segundo semestre, el crecimiento de 2025 difícilmente supere el 4%, y solo gracias al arrastre estadístico de un 2024 muy negativo.
En términos acumulados, la comparación con noviembre refleja la desaparición de 189.609 asalariados formales. La construcción encabeza las pérdidas con 73.415 empleos menos, seguida por la industria, que retrocedió en 42.870 puestos. En contrapartida, el monotributo mantiene un crecimiento constante.
Un mercado laboral fragmentado
De acuerdo con el investigador de la CTA Autónoma Luis Campos, el empleo formal se desplomó durante el primer semestre de 2024. El sector privado tuvo un repunte breve en el tercer trimestre, pero desde octubre permanece estancado.
En junio, la caída eliminó el avance de abril y mayo. Por ramas de actividad, solo enseñanza y salud se mantuvieron estables, mientras que los sectores primarios fueron los más golpeados: la pesca retrocedió 6,6% y explotación de minas y canteras un 5,3% en el semestre.
En el plano geográfico, 18 provincias registraron caídas en el empleo asalariado privado y solo seis mostraron leves mejoras respecto a mayo: San Juan y Formosa (+0,4%), además de Santa Fe, Catamarca, Río Negro y Buenos Aires (+0,1%). Las bajas más pronunciadas se dieron en Chubut (-3,5%), La Rioja (-1,8%), Salta (-0,8%), Tierra del Fuego (-0,7%) y Jujuy (-0,6%).
Lecturas oficiales y contrastes
Pese a la contracción, el Ministerio de Capital Humano difundió que el número de trabajadores creció 0,8% en el primer semestre, apoyándose en la comparación interanual, que arrojó 14.900 empleos privados adicionales. Allí se destacaron comercio y reparaciones (+2,4%), construcción (+1,9%) y actividades inmobiliarias y empresariales (+1,3%). Las mayores bajas se concentraron en minas y canteras (-6,9%), servicios comunitarios (-2%) e industrias manufactureras (-0,9%).
El empleo independiente también avanzó levemente (+0,3%) gracias a 12.500 nuevos monotributistas. No obstante, en términos absolutos, el empleo total se ubica en niveles similares a los de hace una década.
El cuadro de junio no fue más negativo debido a la recuperación del empleo público, que compensó la baja de mayo. Campos advirtió que se trata de datos provisorios, sujetos a correcciones.
En casas particulares se sumaron unas 200 trabajadoras, aunque el sector acumula más de cinco años de retroceso.
Perspectivas: julio en retroceso
Los primeros datos de julio muestran una nueva caída del 0,2% en el empleo privado, con mayor número de suspensiones, aunque aún en niveles bajos. Comparado con los meses de julio de 2018 y 2019, los valores resultan similares.
Las contrataciones se mantuvieron estables (1,8%), pero las desvinculaciones crecieron 0,5 puntos, alcanzando el 2%. Esto derivó en un leve aumento de los despidos incausados, que llegaron a 0,6 cada 100 trabajadores, el valor más alto desde julio de 2016.
Salarios y poder adquisitivo
En paralelo, los salarios privados registrados lograron ganarle a la inflación en junio y julio, ubicándose un 1,9% por encima de noviembre de 2023. Sin embargo, la distribución sigue siendo crítica: según Campos, la mitad de los trabajadores formales percibe un ingreso neto inferior a $1.093.000.
En conclusión, la dinámica del empleo bajo la gestión de La Libertad Avanza tuvo tres etapas claras: una fuerte caída en el primer semestre de 2024, una leve recuperación en el segundo, y un estancamiento persistente en 2025.