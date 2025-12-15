Maran Suites & Towers

El EMPATUR y la Municipalidad de Paraná lanzan una promoción en alojamientos para incentivar el turismo durante el verano

Redacción | 15/12/2025 | Paraná | No hay comentarios

En el marco de la campaña Hola Paraná, los visitantes de la capital entrerriana podrán acceder a un 3×2 (pagan dos días y se alojan tres) en establecimientos adheridos, entre el 15 de diciembre y el 21 de marzo. Es parte de un plan estratégico de marketing que desarrollan las organizaciones del Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR) y la Municipalidad.

Es importante destacar que todos los alojamientos adheridos están formalmente constituidos, cumpliendo con todas las normativas de la ley. El listado puede consultarse acá: http://parana.tur.ar

La presidenta municipal, Rosario Romero, destacó el valor del trabajo articulado para impulsar al sector. “Paraná tiene un enorme potencial turístico y queremos que cada vez más personas la descubran, la recorran y la disfruten”, afirmó.

Además, subrayó que se pone en práctica una herramienta concreta para fortalecer la actividad local: “Este tipo de acciones nos permite acompañar a los prestadores locales, promover el movimiento económico y consolidar a la ciudad como un destino atractivo”, sostuvo.

El subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, destacó que la iniciativa surgió de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), que es parte del Ente de Turismo. “Este 3×2 se suma a otras acciones que buscan atraer la llegada de visitantes en esta temporada y son desarrolladas por una alianza pública y privada que se propone, a través del turismo, dinamizar la economía local y generar empleo”, sostuvo.

Sobre Hola Paraná

Hola Paraná, es parte del Plan Operativo de Marketing 2025-2027 que implementan en conjunto el EMPATUR y la Municipalidad con el objetivo de seguir consolidando a la ciudad como destino turístico a nivel nacional y potenciar la llegada de visitantes.

Son parte de esta campaña la difusión de otros atractivos como: río, playas, naturaleza, deporte, aventura, arte, historia, cultura y paseos de compras. También, servicios como el Paraná Bus Turístico y el Islote Curupí, la cercanía con Buenos Aires, Córdoba y Rosario y el posicionamiento de Paraná como Capital Nacional del Pescado de Río, uno de los atributos más destacados por los turistas que a la vez es símbolo de identidad y orgullo para los paranaenses.

Entre otras acciones, se realiza difusión en medios regionales y nacionales, vía pública en capitales cercanas, participación en ferias nacionales e internacionales y se trabaja con influencers del sector que llegan a la ciudad para generar contenidos. Además, gracias a una estrategia de captación de eventos y una agenda de calidad, se mantiene la relevancia de Paraná a nivel nacional como destino del turismo de reuniones, un segmento que genera más ingresos y permite fomentar el turismo todo el año.

