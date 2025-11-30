Casi un año después de su grave lesión, volvió el entrerriano Lisandro Martínez a jugar para el Manchester
Sonríe Manchester, sonríe Inglaterra, sonríe Argentina y sonríe el fútbol. Lisandro Martínez volvió a jugar después de superar una de las lesiones más difíciles del deporte y reapareció en el duelo del Manchester United ante Crystal Palace por la Premier League. Los únicos que no celebran esta noticia son, probablemente, los delanteros rivales.
Un regreso después de más de 300 días
La escena en Selhurst Park tuvo un componente casi cinematográfico. El “Carnicero”, como lo apodan en Inglaterra, volvió a vestir la camiseta roja de los Red Devils al ingresar por Luke Shaw, con una ovación que reflejó la emoción del público.
Las coincidencias impactan: el 2 de febrero de 2025, hace 301 días, Martínez sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda justamente ante Crystal Palace y salió del campo a los 82 minutos. Este sábado, su regreso fue ante el mismo rival y también a los 82 minutos.
El partido había sido intenso para los dirigidos por Ruben Amorim. Un penal cometido por Lenny Yoro permitió que Jean-Philippe Mateta adelantara a los locales, pero Bruno Fernandes, figura del encuentro, asistió a Joshua Zirkzee y a Mason Mount para sellar la remontada.
El entrerriano, otra vez en el césped casi un año después
Martínez ya venía atravesando las etapas finales de su recuperación y había sido parte del banco de suplentes en la derrota ante el Everton en Old Trafford. También se había dado el gusto de reincorporarse a la Selección Argentina en los entrenamientos previos al amistoso con Angola. “¡Cómo extrañaba!”, había expresado entonces.
“Una vuelta muy esperada”: la reacción del United
En su cuenta de X, el club celebró el retorno del defensor con un mensaje contundente: “Un regreso largamente esperado para Licha”. Los hinchas acompañaron con cientos de comentarios:
- “¡El carnicero Licha ha vuelto! ¡Recen por la Premier League!”
- “Ese espíritu de lucha y liderazgo se ha echado mucho de menos”
- “¡El guerrero ha vuelto! Por fin la defensa recupera su corazón”
Así, el defensor argentino vuelve a competir en la elite tras un año marcado por la resiliencia.