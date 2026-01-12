El embajador de Estados Unidos se reunió con Santiago Caputo tras ratificar el respaldo de Trump a Milei
La aparente calma de los primeros días del año en Casa Rosada se vio alterada este martes por la visita del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo en el despacho que ocupa en el Salón Martín Fierro. El encuentro se produjo luego de que el diplomático ratificara el apoyo del gobierno de Donald Trump a Javier Milei, especialmente tras el reintegro de los USD 2.500 millones utilizados del swap en la antesala del proceso electoral.
Con un importante operativo de Casa Militar, Lamelas ingresó al primer piso de la sede gubernamental alrededor de las 14 horas y se retiró una hora más tarde por una puerta lateral, sin realizar declaraciones a la prensa acreditada. Desde la Embajada de Estados Unidos señalaron a Infobae que se trató de una reunión destinada a “conversar sobre asuntos de la agenda bilateral”.
No se trata del primer contacto del representante de la administración Trump con funcionarios del Ejecutivo. Desde su llegada al país, Lamelas mantuvo encuentros con el ministro del Interior, Diego Santilli, participó de las juras de Alejandra Monteoliva en Seguridad y Carlos Presti en Defensa, visitó el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y estableció vínculo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En diciembre, durante un evento organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham), el propio embajador adelantó que trabajaría para concretar una visita de Donald Trump a la Argentina. En paralelo, en el Gobierno aseguran que se coordina un nuevo viaje de Milei a Estados Unidos, que podría concretarse en marzo, en coincidencia con la Argentina Week, prevista del 9 al 11 de ese mes en Nueva York, según informó el embajador argentino Alec Oxenford.
En declaraciones previas, Lamelas afirmó que el vínculo entre Trump y Milei es “más que una relación personal”, y destacó que ambos comparten valores centrales de Occidente. Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el Presidente argentino manifestó su respaldo a la decisión del republicano y se alineó públicamente con su postura. “No lo llamaría una invasión sino una liberación”, sostuvo Milei en una entrevista con CNN en Español.
El embajador, nacido en Cuba, también expresó su interés en articular con gobernadores argentinos para fomentar inversiones estadounidenses en las provincias. “Los gobernadores importan, son clave y hay que negociar. Hay que traer industria americana a las provincias. El sistema federal aquí es muy importante”, afirmó en diálogo con este medio, y adelantó su intención de recorrer el país.
La reunión con Santiago Caputo es la primera de este 2026 y se produce en un contexto internacional marcado por la detención de Nicolás Maduro, tras la intervención estadounidense en Venezuela, y el avance de un proceso judicial contra el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A comienzos de mes, Lamelas también se comunicó con el canciller Pablo Quirno para agradecer la cooperación argentina en el “operativo de aplicación de la ley en Venezuela”, y resaltó la coincidencia estratégica entre ambos países para “un hemisferio fuerte, seguro y libre”.
Si bien antes de asumir había anticipado que buscaría limitar la presencia de China en la Argentina, a la que calificó como una “influencia maligna”, el propio Milei ratificó recientemente que mantendrá el vínculo comercial con Beijing e incluso dejó abierta la posibilidad de viajar al país que lidera Xi Jinping.