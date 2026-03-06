El embajador argentino en Israel afirmó que Javier Milei es visto como “un superhéroe” en ese país
El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, aseguró que el presidente Javier Milei es percibido como una figura casi heroica por buena parte de la sociedad israelí, y expresó su deseo de que la visita del mandatario prevista para el próximo 20 de abril se realice en un contexto regional de calma.
“Acá el presidente Milei es un superhéroe”, señaló Wahnish en declaraciones radiales al describir la imagen que el jefe de Estado argentino tiene en Israel desde su llegada al poder. Según el diplomático, el interés por la figura de Milei creció de manera sostenida en los últimos años, impulsado por su estilo directo y su posicionamiento en la política internacional.
El embajador recordó que en décadas anteriores los nombres que primero aparecían cuando se hablaba de Argentina en Israel eran los grandes ídolos del fútbol. “Hace veinte años era Diego Maradona y luego Lionel Messi”, explicó, al comparar el reconocimiento que tenían esas figuras deportivas con la notoriedad que hoy despierta el Presidente argentino.
Wahnish también relató que en los últimos años comenzó a repetirse una situación particular en sus intercambios con ciudadanos israelíes. “Hace dos años decís ‘Argentina’ y lo primero que te dicen es ‘Milei, nuestro gran amigo’”, comentó, destacando el nivel de simpatía que percibe en distintos sectores de la sociedad, tanto entre ciudadanos comunes como en ámbitos políticos y religiosos.
Expectativa por la visita presidencial
En ese contexto, el embajador manifestó su expectativa de que el viaje del presidente Milei a Israel pueda concretarse en un escenario regional más estable.
“Esperemos que para el 20 de abril esté todo calmo cuando llegue el Presidente a Israel”, sostuvo Wahnish, en referencia a la situación de tensión que atraviesa la región y a la importancia de que la agenda oficial pueda desarrollarse sin inconvenientes de seguridad.
La visita presidencial se enmarca en el proceso de acercamiento político y diplomático que el Gobierno argentino impulsa con Israel, con distintos gestos de alineamiento y apoyo en el plano internacional.
Si bien aún no se difundieron en detalle las actividades que integrarán la agenda de Milei, se prevé que el viaje incluya encuentros con autoridades políticas, recorridos por sitios de relevancia histórica y reuniones con comunidades vinculadas con la Argentina.
Desde la embajada argentina confían en que la visita contribuya a consolidar el vínculo bilateral y a reforzar la imagen positiva que, según Wahnish, el Presidente ya tiene en Israel.
Con la mirada puesta en abril, la representación diplomática argentina sigue de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente, con la expectativa de que la visita presidencial pueda desarrollarse en un clima que permita desplegar una agenda política, institucional y simbólica de alto impacto.