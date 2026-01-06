El embajador argentino ante la OEA aseguró que: “Nicolás Maduro representaba una amenaza para el hemisferio”
El representante argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, ratificó este martes el respaldo pleno del gobierno de Javier Milei al ataque estadounidense en Venezuela y a la captura de Nicolás Maduro, durante una reunión del Consejo Permanente del organismo realizada tres días después de la incursión norteamericana.
“El Gobierno valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su gobierno, en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, afirmó Cherniak en su exposición.
El diplomático argentino habló ante los países miembros de la OEA en una sesión convocada especialmente tras el operativo militar de Estados Unidos. Según informó el Pentágono, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos el sábado pasado por un despliegue de unos 200 efectivos y el lunes comparecieron ante un tribunal federal de Manhattan.
Las definiciones de Cherniak ante la OEA
En un discurso de poco más de cinco minutos, el representante argentino calificó a Maduro como una “amenaza para el hemisferio”, lo vinculó con el “narcoterrorismo” y denunció que el chavismo “quebraba el estado de derecho”, al tiempo que habló de la existencia de “redes narcoterroristas apoyadas por los usurpadores del poder”.
Cherniak también hizo referencia al éxodo de más de ocho millones de venezolanos en los últimos años y acusó al líder chavista de haber cometido fraude electoral para sostenerse en el poder tras los comicios de julio de 2024, que —según sostuvo— derivaron en la conformación de “un gobierno ilegítimo e ilegal”.
En otro tramo de su intervención, el funcionario insistió con el reclamo argentino por la liberación del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre. “Solicitamos con firmeza la libertad del gendarme argentino”, expresó ante el plenario.
Finalmente, Cherniak pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que insista en una visita a Venezuela para constatar la situación de los presos políticos. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, más de 800 personas permanecen detenidas en esa condición.