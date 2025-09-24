El EMAE cayó nuevamente en julio y lleva tres meses consecutivos de baja
El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró en julio de 2025 una leve baja de 0,1% frente a junio, en la medición desestacionalizada. Sin embargo, en la comparación interanual se observó un repunte del 2,9%.
En relación a julio de 2024, once sectores marcaron subas, con destaque para Intermediación financiera (23,2%) y Explotación de minas y canteras (13,4%), siendo el primero el de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE.
Por el contrario, cuatro sectores registraron descensos en la comparación interanual. El caso más fuerte fue Pesca (-85,7%), seguido por la Industria manufacturera (-1,8%), que en conjunto restaron 0,80 puntos porcentuales al crecimiento.
En lo que va de 2025, la actividad acumula un incremento de 5,6%, aunque analistas anticipan un enfriamiento en los próximos meses, con un cierre de año que podría rondar un rebote del 4%.
El economista Martí Polo señaló en redes sociales que el indicador “sigue cayendo —poco— pero confirma una economía en recesión leve que se profundizará en los próximos meses”.
En tanto, Hernán Letcher advirtió que, de sostenerse el nivel actual, “la economía rebotaría 3,7% respecto a 2024, guarismo inferior a las proyecciones del FMI (5,5%), el Relevamiento de Expectativas de Mercado (5%) y el presupuesto 2026 (5,4%)”.
El recuerdo de las palabras de Luis Caputo, quien en febrero había dicho “yo soy más optimista, yo creo que vamos a crecer más que el 5%”, volvió a escena en el marco de las proyecciones a la baja.