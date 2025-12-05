El Ejército argentino presentó los vehículos de combate blindados a rueda Stryker 8×8
En el Cuartel Militar de Boulogne, ubicado en la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo la ceremonia de presentación y recepción de los Vehículos de Combate Blindados a Rueda (VCBR) Stryker 8×8, recientemente incorporados al Ejército Argentino como parte del proceso de modernización de sus capacidades operacionales.
El evento contó con la presencia del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac; el ministro de Defensa, Luis Petri; el jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti; el jefe de la Armada, almirante Carlos Allievi; el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Valverde y el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.
En el inicio del acto, la Banda Militar “Tambor de Tacuarí” del Regimiento de Infantería 1 “Patricios” interpretó los acordes del himno nacional. Luego, el capellán mayor del Ejército, presbítero Oscar Ángel Naef, realizó una invocación religiosa.
Seguidamente, el teniente general Presti y el ministro Petri, en respectivos discursos, destacaron esta nueva incorporación para las Fuerzas Armadas en el proceso de modernización del equipamiento, ya que significa un salto tecnológico, en este caso para el Ejército, mejorando su despliegue, interoperabilidad y modernización.
Luego, las nuevas unidades, mostraron sus capacidades con el despliegue de tropas y los movimientos tácticos con los que se pueden operan en el terreno y en situaciones de combate.
En esta ocasión, se presentaron los primeros cuatro vehículos, que estarán a disposición de la Xma Brigada Mecanizada del Ejército; aportando flexibilidad para adaptarse a los cambios constantes que se producen en el campo de combate; rapidez que le permite superar las limitaciones que la distancia y el terreno imponen a las tropas, posibilitándole concentrarse en el momento y lugar oportuno.
Uno de los puntos que se destacan en el Stryker es su suspensión independiente que asegura la movilidad táctica, el confort de marcha y la estabilidad.