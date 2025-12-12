El dueño de Flybondi se queda con OCA
El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise, del empresario Leonardo Scatturice, anunció que se convertirá en el accionista mayoritario de OCA, con el objetivo de impulsar su expansión y transformarla en “la mayor compañía de transporte y logística de América Latina”.
La estrategia contempla incorporar tecnología, modernizar procesos y “aprovechar la sinergia con Flybondi y OCP TECH, firmas que también forman parte del mismo holding”, indicó un comunicado de la compañía.
OCA, la mayor empresa privada de correo de la Argentina, cuenta con más de seis décadas de trayectoria, una red de 760 puntos de atención en todo el país y una flota que supera los 3.500 vehículos. En el marco del acuerdo alcanzado entre COC Global Enterprise y la compañía, Claudio Espinoza seguirá como accionista y continuará al frente del Directorio.
Desde el fondo explicaron que el plan apunta a fortalecer el management y potenciar el desarrollo de la firma. También señalaron que buscarán modernizar la operación y llevarla a estándares internacionales.
La incorporación de OCA permitirá integrar su servicio de logística y última milla con el transporte aéreo de Flybondi, lo que, según la compañía, brindará una oferta más completa en el mercado de envíos comerciales. A su vez, OCP TECH aportará soluciones tecnológicas e ingeniería aplicada en toda la región.
“Nuestro objetivo es hacer de OCA una empresa líder en el mercado regional. Vamos a potenciar la compañía y a aprovechar la sinergia con Flybondi para el transporte aéreo de la región, sumando así carga aérea, logística y última milla”, afirmó Leonardo Scatturice, CEO y chairman de COC Global Enterprise.
Por su parte, Espinoza destacó que “este acuerdo es un paso fundamental para la transformación de OCA en una empresa líder a nivel regional con los más altos estándares de calidad y tecnología de avanzada”.
La compañía aclaró que el entendimiento no afectará la operación diaria ni los servicios que brinda a millones de clientes. También indicó que no habrá cambios en la situación del personal, integrado por unos 9.500 trabajadores. COC Global Enterprise señaló, además, que su compromiso es avanzar en la modernización de la mayor empresa privada de correo del país y llevar su funcionamiento a estándares internacionales.