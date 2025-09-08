El dólar oficial subió 60 pesos y cierra en $ 1.440
El dólar oficial se disparó este lunes 8 de septiembre a $ 1.440 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue se negoció en $ 1.420 para la venta. La fuerte suba se da luego de la derrota del Gobierno de Javier Milei en las elecciones en la provincia de Buenos Aires (PBA) frente al peronismo.
De este modo, el tipo de cambio oficial ya roza la banda cambiaria superior establecida por el Banco Central (BCRA), que en septiembre es de $1.471. En ese punto, el BCRA podría salir a defender el precio del dólar con las divisas otorgadas por el FMI.
Hay expectativa por cómo seguirá el dólar luego del resultado electoral, cuando los analistas económicos esperan, además, un desplome de las acciones y bonos argentinos, una disparada del riesgo país y un aumento de las tasas de interés.
El dólar blue es el precio del dólar de Estados Unidos en el mercado paralelo o informal de la Argentina. A diferencia del dólar oficial, que es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas, el dólar blue no tiene restricciones en su compra y venta, aunque su operatoria es ilegal y no está regulada. Esto lo vuelve una opción atractiva para quienes buscan evadir los controles de cambio o acceder a divisas extranjeras de forma más rápida. Sin embargo, también implica mayores riesgos y costos, como el de la inseguridad y el sobreprecio.