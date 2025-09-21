El disgusto de James Vowles tras el toque de Albon a Colapinto en Bakú
El Gran Premio de Azerbaiyán dejó un fuerte contraste en las actuaciones de los pilotos de Williams. Carlos Sainz finalizó tercero y se subió al podio, mientras que Alex Albon cruzó la línea de meta en el 13° lugar, pero antes embistió a Franco Colapinto, cuando su excompañero argentino cumplía un impecable papel a bordo del Alpine.
Todo esto sucedió bajo la atenta mirada de James Vowles, hombre clave en la llegada de Franco a la Fórmula 1 en 2024. El jefe de Williams se mostró muy a disgusto con la maniobra y negó con la cabeza varias veces mientras analizaba las repeticiones.
Más allá de que el monoplaza FW47 fue uno de los más consistentes en las calles de Bakú, el corredor tailandés cometió un grave error al chocar a Franco Colapinto en la curva 5, algo que prácticamente arruinó su propio trabajo y la performance del argentino de Alpine.
“Tuvimos un poco de lío con Franco, que fue culpa mía”, describió Albon sobre el altercado que tuvo con su excompañero en la escudería británica, al mismo tiempo que se disculpó por lo sucedido.
Vale destacar que el golpe ocurrió después de que Colapinto saliera de los pits en la vuelta 17. El piloto de Williams, con gomas en la temperatura ideal, intentó sobrepasar al argentino para no perder tiempo. Sin embargo, se lanzó en un córner en el que es prácticamente imposible adelantar: tocó la parte trasera del Alpine, que dio un trompo e impactó levemente la pared.
Vale aclarar que dirección de carrera le impuso una penalización a Albon de diez segundos por provocar una colisión contra Colapinto. De hecho, esto lo relegó en la grilla final a la decimotercera ubicación. Además, en la sanción se incluyó la suma de dos puntos en la Superlicencia -Alex Albon tiene 4 actualmente-. En caso de que un piloto tenga 12 a lo largo de un año, se perderá una carrera.
“Los comisarios revisaron los datos del sistema de posicionamiento/control y las pruebas de vídeo. Al entrar en la curva 5, el coche 23 intentó adelantar al coche 43 por el interior, pero no tenía el eje delantero a la altura del espejo del coche 43. El coche 43 tenía el control y seguía la trazada normal, por lo que el coche 23 no tenía derecho a la curva y, en consecuencia, fue el único responsable de la colisión”, explicó la FIA en el documento oficial de la sanción.
“No es una curva para adelantar. Además, es una chicana. Luego vas hacia el otro lado. Se lanzó por el interior y me golpeó muy fuerte en la parte trasera izquierda. Hubo algo de daño después de eso. Simplemente, se convirtió en una carrera larga a partir de ahí”, sintetizó la acción el propio Colapinto, según informó el portal especializado Motorsport.
Hay que recordar que, más allá del pobre rendimiento del monoplaza Alpine y la carencia de ritmo que quedó en evidencia con sus dos pilotos en el fondo de la grilla, Colapinto había ganado tres posiciones desde la largada y se ubicaba en el 13° puesto. Sin embargo, todo esto se esfumó después del ingreso a boxes y el posterior toque de Albon, en el que rompió una parte del alerón delantero.