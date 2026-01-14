El director de Aviación en la Argentina aseguró que Flybondi planificó más vuelos de los que puede hacer
Mientras en las ventanillas de Flybondi en Aeroparque se agolpan pasajeros que reclaman por cancelaciones, demoras o reprogramaciones inesperadas, el director de Aviación en Argentina, Diego Dominelli, reveló cuál es el verdadero problema detrás de esas quejas y dolores de cabeza para los turistas en plena temporada de verano: “Programaron viajar con 24 aviones, pero tienen 12”.
Dominelli aseguró que la aerolínea low cost cuenta con “menos aeronaves” de las que informó y planifica “más vuelos” de los que puede hacer.
En este sentido, contó que en septiembre del año pasado, la empresa informó que “para esta temporada 2025/2026, a partir del 1 de diciembre, iba a tener 10 aeronaves incorporadas en modelo de alquiler” pero que, finalmente, “de esos diez aviones trajeron menos”.
“Ellos programaron como si tuvieran esos 10 aviones, más los 14 que tienen operativos acá con matrícula argentina”, puntualizó el especialista del sector y agregó: “O sea que, de un total de 24 aviones, hoy seguramente estarán volando con 12 aviones menos u 11 aviones menos”
El problema es que “ellos hicieron la programación en diciembre para volar con todos”, lo que equivale a casi el doble de la operatividad real que puede afrontar por la falta de fuselajes.
Asimismo, Dominelli señaló que Flybondi “tuvo que informar al sistema aerocomercial argentino para que los explotadores de servicios aeroportuarios pongan en pantalla y sistema los vuelos que van a operar” durante este verano. Pero los inconvenientes llegaron porque “eso Flybondi no lo puede cumplir porque los aviones con los que calculó que iba a volar no los tiene”.