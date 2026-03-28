El diputado Zago insistió: “Por el bien del presidente y de todos los argentinos, que Adorni renuncie ya”
El diputado Oscar Zago, exjefe del bloque libertario en el Congreso, volvió a reclamar que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deje su cargo en medio del escándalo por los vuelos privados a Punta del Este y las propiedades sin declarar.
“Por el bien del presidente, por el bien del Gobierno y de todos los argentinos”, dijo Zago en radio Mitre sobre las razones por las que, para él, Adorni debe dejar su cargo.
Y agregó: “Cuando el destrato, la soberbia, la pedantería es mala, y mucho peor cuando sos crítico de todo hecho de corrupción y terminás siendo investigado por los mismo actos”.
Para el diputado, “sostener a un jefe de Gabinete que está tercero o cuarto en la línea de conducción nacional es muy pero muy malo”.
Además de insistir en el pedido, el diputado Oscar Zago, ex pieza clave de La Libertad Avanza en el Congreso, dijo que: “Si lo dejan elegir al presidente, Adorni no estaría más”, dejando entrever que es Karina Milei quien sostiene al ministro coordinador.
Y también se refirió a la interna libertaria. “Tenés una interna política adentro. Todos los partidos tienen, pero cuando sos poder del Estado (…) Hay un problema interno y hay presiones. Las internas hay que dejarlas de lado cuando uno gobierna un país. No podés perjudicar a un país porque tenés problemas internos por actos de corrupción”.