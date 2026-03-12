El diputado radical Pablo Juliano exhortó a Milei que le pida la renuncia a Adorni por el polémico viaje a Nueva York con su mujer
El diputado radical Pablo Juliano aseguró este jueves que el presidente Javier Milei tiene que pedirle a Manuel Adorni “que dé un paso al costado”, y criticó duramente al jefe de Gabinete por haber llevado a su mujer en la comitiva presidencial del reciente viaje a Estados Unidos.
“Milei tiene que pedirle a Adorni que dé un paso al costado”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia, a la vez que dijo que “el Gobierno va a tener que tomar esto en serio”.
Además, indicó: “Llegaron diciendo que venían terminando con la casta y es de muy casta utilizar la palabra cansancio del trabajo. Llegó el fin de la lucha contra la casta”.
“No hay que correr la mirada del eje central que son las palabras que utilizó Adorni que dijo ‘deslomarse’ por estar cinco días en Nueva York. Que le explique eso al que no llega a fin de mes”, aseveró Juliano.