El diputado Paulón pidió informes por la presencia de la mujer de Adorni en la comitiva que acompañó a Milei a Nueva York
La visita del presidente Javier Milei a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el “rebe de Lubavitch”, en el barrio neoyorquino de Queens, generó una controversia política que ahora involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El episodio se originó tras la difusión de una imagen en la que el funcionario aparece junto a su esposa, Bettina Angeletti, durante la actividad.
La fotografía fue publicada por Radio Jai y muestra a la pareja en el santuario conocido como Ohel, un lugar de peregrinación que recibe visitantes de distintas partes del mundo. El mandatario libertario suele concurrir allí cuando viaja a Nueva York, especialmente en momentos que considera relevantes desde lo político o lo personal.
Tras la difusión de la imagen, el diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional brinde precisiones sobre la presencia de Angeletti en la actividad. El legislador busca determinar si la mujer del funcionario utilizó el avión presidencial y bajo qué condiciones participó de la agenda oficial en Estados Unidos.
En su planteo público, Paulón solicitó detalles sobre el traslado y el rol que cumplió durante la visita. En ese sentido, explicó que pretende saber “si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”. También pidió que, en caso de haber abonado el viaje por su cuenta, se presenten los comprobantes correspondientes.
Angeletti es licenciada en Administración de Empresas y, según su perfil profesional, se desempeña como “coach ejecutivo y de vida” y especialista en desarrollo organizacional. Además, es fundadora de la consultora +Be. Ante las consultas periodísticas, el medio Data Clave intentó comunicarse con Adorni para conocer su versión sobre la presencia de su esposa, aunque no obtuvo respuesta.
De acuerdo con versiones difundidas, Angeletti se encontraría en Nueva York por una visita familiar y habría viajado por sus propios medios, sin integrar formalmente la delegación presidencial. Sin embargo, otras versiones señalaron que podría haber utilizado el avión oficial ARG-01, lo que profundizó las dudas y el debate en el ámbito político.
La agenda del mandatario en Estados Unidos incluye su participación en la denominada “Argentina Week”, un encuentro que reúne a funcionarios, inversores y ejecutivos. En ese marco, el Presidente tiene previsto disertar en la Universidad Yeshiva y participar por la noche de la gala anual J100 organizada por el diario neoyorquino The Algemeiner, que distingue a personalidades influyentes en la vida judía.
Durante el viaje, Milei llegó a Nueva York luego de participar en una cumbre convocada por Donald Trump en Miami. En la comitiva que lo acompañó estuvieron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el propio Adorni; y el canciller Pablo Quirno, quienes participaron de la visita al santuario en Queens antes de regresar al hotel cerca de las 13.30 hora local.
Además, en el marco de la Argentina Week se sumaron otros funcionarios del Gobierno. Entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro José Luis Daza; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y el secretario de Comunicación, Javier Lanari, junto con once gobernadores.
La iniciativa está organizada por la embajada argentina en Estados Unidos junto a JP Morgan, Bank of America y Kaszek, con apoyo de la Cancillería argentina. Las actividades se desarrollan en el nuevo edificio de JP Morgan, en la sede de Bank of America y en el consulado argentino, donde se realizan paneles estratégicos, encuentros paralelos y reuniones privadas entre funcionarios, empresarios e inversores.