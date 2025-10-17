El diputado Paulón intimó al Gobierno a oficializar las leyes de Financiamiento Universitario y de emergencia pediátrica
El diputado nacional Esteban Paulón, que busca renovar su banca, advirtió que se venció el plazo legal para la publicación en el Boletín Oficial de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, y anunció que iniciará acciones legales contra el Poder Ejecutivo si no se cumple con la oficialización.
A través de su cuenta de X, el legislador apuntó directamente contra la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, a quien responsabilizó de no instrumentar la publicación de las normas aprobadas por ambas cámaras del Congreso.
“¡VENCIDO EL PLAZO, PUBLIQUEN LAS LEYES! Hoy venció el plazo para publicar las leyes N° 27.795 y 27.796 de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica (#Garrahan)”, reclamó Paulón.
En la misma línea, anticipó: “Intimamos a la Secretaría Legal y Técnica y al Director del Boletín Oficial a su URGENTE publicación. Caso contrario, avanzaremos con las acciones legales en línea con lo iniciado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en el caso de la #EmergenciaEnDiscapacidad”.
Cabe recordar que ambas leyes fueron vetadas por el presidente Javier Milei, pero el Congreso rechazó los vetos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ratificando su aplicación.
El plazo para su publicación en el Boletín Oficial vencía este viernes 17 de octubre, luego de la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), que rige hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque su ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias correspondientes.