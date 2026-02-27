El diputado nacional Miguel Pichetto visitó a Cristina Kirchner: Acordaron “no hablar del pasado” y concentrarse en el futuro
Miguel Ángel Pichetto visitó a Cristina Kirchner en San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena, y concretaron una reunión de alto impacto para la unidad del peronismo. El diputado nacional llevaba años distanciado de la presidenta del PJ, pero siempre la defendió en los temas judiciales.
Para no entrar en rispideces, Pichetto y Cristina acordaron “no hablar del pasado” y concentrarse en el armado futuro del peronismo. El diputado suele decir que “para hacer política en Argentina hay que tener un poco de amnesia”.
Pichetto fue el jefe de bloque de senadores durante los gobiernos de Cristina, pero tras la derrota de 2015 se alejó del kirchnerismo y terminó siendo candidato a vicepresidente de Macri en 2019. En las últimas presidenciales, apoyó a Larreta y terminó siendo electo en la lista de Patricia Bullrich.
Pero en los últimos meses Pichetto empezó a hablar de la unidad del peronismo y comenzó a acercarse a un sector del bloque de diputados de Fuerza Patria. En ese sentido, sostiene que hay que buscar un acuerdo entre el peronismo bonaerense y el del interior, que es lo mismo que decir entre el kirchnerismo y los no kirchneristas.
En ese sentido, el hecho de que Pichetto haya apostado a reunirse con Cristina es una desautorización fuerte para Axel Kicillof, que es el nuevo presidente del PJ bonaerense. Pero evidentemente el poder y la representación sigue siendo de la expresidenta y Pichetto eligió visitarla primero.
El exsenador siempre fue muy reacio a Kicillof y muy crítico de sus postulados económicos. “Si quiere realmente reordenar su proyecto presidencial y tener alternativa en la política argentina, tiene que cambiar la visión y las ideas”, le recomendó recientemente.
Pichetto cree que el peronismo tiene que apostar a un proyecto que se concentre en la defensa de la industria nacional, ante el desastre que están sufriendo las pymes y las grandes empresas especialmente por la avalancha de importaciones chinas. Además, sostiene que tiene que posicionarse en defensa de los grandes empresarios nacionales atacados por Milei.