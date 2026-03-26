El diputado Maximiliano Ferraro fustigó a Adorni por su actitud ante la prensa: “No está a la altura ética de su cargo”
El legislador de la Coalición Cívica (CC-ARI) Maximiliano Ferraro se pronunció respecto de la conferencia de prensa convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para ofrecer explicaciones sobre los polémicos viajes de los que participó en los últimos meses. Sin embargo, el ministro coordinador se mostró crítico con la prensa, lo que el diputado no dejó pasar.
“Cuando uno es funcionario público, sus actos privados también tienen que ser compatibles con el decoro del cargo y con los ingresos que declara. Y Manuel Adorni no puede dar cuenta de nada de eso. Y encima pretende domesticar y retar infantilmente a periodistas cada vez que le hacen preguntas incómodas, como si el problema fueran los títulos de los diarios y no sus conductas impropias”, escribió el legislador en su cuenta de X.
ADORNI NO ESTÁ A LA ALTURA ÉTICA DE SU CARGO.
El Jefe de Gabinete puede hacer con su dinero lo que quiera, por supuesto. Pero el foco hoy es el origen de su exponencial cambio patrimonial y la confusión permanente de este gobierno entre lo público y lo privado.
Cuando uno es…
— maxi ferraro ️ (@maxiferraro) March 26, 2026
“A la fecha, no puede explicar con claridad el viaje de su mujer en el avión presidencial, los vuelos privados a Punta del Este, las propiedades no declaradas ni los vínculos beneficiosos que lo rodean”, amplió el parlamentario, añadiendo: “y encima pretende domesticar y retar infantilmente a periodistas cada vez que le hacen preguntas incómodas, como si el problema fueran los títulos de los diarios y no sus conductas impropias”.
A lo cual consignó: “Toda mi solidaridad con los periodistas, en especial con @nicogallaok y @JonHeguier, quienes fueron irrespetuosamente maltratados por Adorni”
Y concluyó: “Si Adorni no está dispuesto a soportar la crítica pública, ni entiende los deberes que implica ser Jefe de Gabinete de Ministros en la República Argentina, entonces no está a la altura ética de su cargo”.