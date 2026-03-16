El diputado Maximiliano Ferraro acusó al fiscal Taiano de tener “pisada” la investigación de la Causa $LIBRA
Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión investigadora por la Causa $LIBRA en la Cámara de Diputados, se refirió este lunes a las revelaciones luego que se conociera un peritaje al teléfono de Mauricio Novelli, que daría cuenta de un presunto acuerdo económico por el apoyo de Javier Milei al lanzamiento del token.
“Queda en evidencia con esta nota del contrato de 5 millones de dólares, pagado en tres veces, el manejo de información privilegiada donde muchas personas confiaron en el presidente y 36 vivos se alzaron con un millón de dólares cada uno de ellos”, afirmó en diálogo con radio Rivadavia.
El diputado y presidente de la Coalición Cívica no dudó en apuntar al mandatario y recordó una acción similar que se intentó hacer con KIP Protocol, que es una de las pruebas que figuran en el informe final de la comisión investigadora de la Cámara Baja.
“Esto funcionó como una estafa porque a los pocos minutos se desploma”, remarcó Ferraro respecto al caso de la estafa cripto.
Además, acusó al fiscal Taiano de tener “pisada” la investigación del caso y advirtió que deberá continuar con la causa.
“Taiano no hizo una sola presentación a declarar a ninguno de los involucrados, pisó esta prueba durante cuatro meses y creo que ya no tiene excusas”, afirmó. Y agregó: ” Si no tiene la fortaleza de seguir avanzando se debe apartar porque está al borde del encubrimiento”.
Ferraro también adelantó los próximos pasos de la Comisión en Diputados, antes de que esta tarde sus integrantes den una conferencia de prensa.
Sobre el presidente, dijo que su investidura “no lo excusa de poder responder a donde tengan que responder, en este caso la Justicia, y en Diputados, que es lo que vamos a anunciar en el plano judicial e institucional de la cámara”.
El legislador nacional también señaló que deberían dar explicaciones la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, Demian Reidel, y el exministro de Justicia, Mariano Cúneo-Libarona. “No hubo control ni cuidado con respecto a la investidura presidencial”, concluyó respecto al impacto del escándalo.