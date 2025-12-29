El diputado libertario, Alejandro Fargosi, le pidió a los jueces que trabajen más y dejen otras actividades: “Menos vacaciones y más horarios”
Alejandro Fargosi, abogado y diputado de La Libertad Avanza, pidió a la actual planta de magistrados que funciona en la Justicia que realicen un mayor esfuerzo en sus tareas. “Lo que tienen que hacer es trabajar, largar todo lo que no sea actividad judicial, cátedra universitaria, menos vacaciones, más horario”, señaló.
Durante los dos años de mandato, Javier Milei no nombró ni a un solo juez. Tampoco se designaron fiscales ni defensores oficiales. Cuando comenzó la gestión libertaria se retiraron 222 pliegos que estaban en el Congreso para su tratamiento, que a la fecha acumulan 313 en el Ministerio de Justicia.
“Va a haber que hacer el esfuerzo como lo hacemos todos, hasta que logremos una presencia de los que mandan donde haya menos influencia del kirchnerismo”, sentenció.
El total de vacantes en la Justicia Nacional y Federal asciende a 359 cargos. De ese número, el Poder Ejecutivo Nacional tiene 204 ternas para enviar al Congreso. Las restantes 155 se encuentran en el Consejo de la Magistratura en trámite, “con distintos grados de avance”, explicaron fuentes judiciales. De los 359 cargos vacantes, 145 corresponden al fuero federal y 214 al nacional.
Además, durante los primeros meses del 2026 se producirán unas diez vacantes más. A este ritmo, las vacancias ascenderán al 36%.
Fargosi también destacó la aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y se mostró esperanzado con el tratamiento que se le dará a la iniciativa de reforma laboral durante el mes de febrero.
“Es nuestro gran desafío. No me gusta ser exitista, pero aunque sea imposible hay que hacerlo”, concluyó.