El “Dibu” Martínez salvó a la Argentina de una goleada
Desde el arranque, Argentina sufrió cierto desequilibrio defensivo propio, y en inferioridad numérica La Scaloneta fue constantemente asediada por una Ecuador que explotó cada una de las debilidades del campeón mundial en el posicionamiento de su última línea y zona media de contención. Ya con 10 contra 10, en el complemento, el combinado albiceleste luchó ante la adversidad pero la falta de ideas y la inteligencia del local impidió revertir el marcador.
Ecuador no brilló. Para nada. Pero fue práctico. Si bien el penal sancionado a Tagliafico dejó dudas, la realidad es que el “Dibu” Martínez impidió que los de Beccacece despidieran la Eliminatoria con una goleada.
Argentina tuvo una mala noche. Una defensa que no halló el balance para evitar padecimientos ante cada pelotazo largo local, un medio juego inconexo, con dificultades en el quite y peor aún en la creatividad, y una estructura ofensiva deshilvanada.
Las ausencias gravitaron en demasía. Está claro que costará mucho no tener a Lio Messi, pero los males se profundizan con las bajas de “Cuti” Romero y Enzo Fernández.
El uno x uno
Emiliano Martínez (9): El mejor del equipo. Tapó no menos de 3 pelotas difíciles, transmitió seguridad y solo pudieron con él de penal (discutible). Pudo tener un 10 si de sus pies hubieran salido mejores respuestas desde el fondo como suele contribuir.
Gonzalo Montiel (5): Muy contenido atrás, subiendo poco y sin poder salir lejos a presionar. Fue más central que lateral y en el costado también soportó los pelotazos del rival.
Nicolás Otamendi (5): Ya era un partido complicado para los centrales. Nico resolvió con su oficio un par de acciones de riesgo pero no pudo evitar la roja después de la falla de Balerdi.
Leonardo Balerdi (4): Estaba haciendo un partido discreto hasta que Valencia lo movió y Otamendi pagó con la tarjeta roja. Muy inseguro e irregular. Gran responsable de la derrota.
Nicolás Tagliafico (2): Una de sus peores producciones. El penal deja márgen para la duda, pero apeló mucho a la fricción descontrolada, de hecho que en el epílogo pudo recibir la roja. Como a Montiel, los pelotazos largos ecuatorianos lo complicaron demasiado.
Giuliano Simeone (5): Lució incomodísimo con la responsabilidad que le confirió su entrenador, pero a la vez con el planteo del adversario. Fue más lateral que delantero. No pudo desbordar ni aprovechar su velocidad. Fue el fusible más fácil de cambiar cuando nos quedamos con 10.
Rodrigo De Paul (5): No basta con tanta pelea, con garra, con ímpetu. Le faltó magia para jugar más al fútbol. Lució desbordado.
Leandro Paredes (5): Argentina extrañó su jerarquía para posicionarse en la zona media y no solo quitar sino también distribuir. Una rápida lesión por una fuerte falta lo complicó demasiado.
Alexis Mac Allister (6): Un despliegue admirable y algo de fútbol para una noche mediócre de la ofensiva argentina. En el segundo tiempo fue clave en la levantada.
Nicolás González (5): Tributó ganas, pelea, lucha, pero nada de claridad.
Lautaro Martínez (5): Totalmente controlado por el esquema ecuatoriano y perjudicado por la falta de creatividad de los volantes.
Juan Foyth (5): Ingresó apenas después de la roja a Otamendi para rearmar la línea de 4. Ni malo, ni bueno.
Julián Álvarez (5): Entró por Lautaro y tampoco tuvo una sola chance de gol, aunque no negoció su clásico sacrificio para correr a todos.
Franco Mastantuono (5): Casi media hora para Franco. Demasiado acelerado, buscó construir en campo ajeno pero le faltó tranquilidad y precisión. Cada vez que tuvo la pelota hizo una de más…
Giovani Lo Celso (6): Movedizo, la pidió una y otra vez. Con sólida presencia en la zona media. Probó de media distancia, visiblemente apurado porque el reloj jugaba en contra.
Nahuel Molina (5): Pudo atacar un poco más que Montiel. Tiró un par de centros buenos que no encontraron quien los conectara.
Lionel Scaloni (DT) (4): Esta vez no pudo imponer su idea, su filosofía de juego. Las ausencias fueron gravitantes, pero hubiese estado mucho mejor probar a Nico Paz y a Franco Mastantuono de movida… Va a tener que trabajar muchísimo para llegar al Mundial con variables de peso para bajas como las del ‘Cuti’ Romero, Enzo Fernández o el mismo Lio Messi y hasta Thiago Almada.