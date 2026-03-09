El Dibu Martínez podría recibir una increíble sanción por una grave infracción al reglamento de conducta del fútbol inglés
El arquero de la Selección Argentina y del Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez, está siendo investigado por la Football Association (FA) por una presunta violación al código de conducta del fútbol inglés vinculado a las apuestas deportivas. La situación podría derivar en una sanción económica millonaria y también en medidas deportivas, según los antecedentes registrados en casos similares.
La investigación se centra en la relación comercial del futbolista con la casa de apuestas argentina Bplay, de la cual el arquero es embajador desde hace aproximadamente 18 meses. La empresa ofrece cuotas de apuestas sobre competiciones del fútbol inglés, entre ellas la Premier League, la FA Cup y torneos europeos como la Europa League, competiciones en las que participa el club de Birmingham.
Según el reglamento disciplinario de la FA, específicamente en los apartados E8.1, E8.2 y E8.4, los jugadores tienen prohibido mantener vínculos comerciales con empresas de apuestas que promocionen partidos o competiciones en las que ellos participan.
En el caso de Martínez, la casa de apuestas con la que mantiene el acuerdo promociona justamente torneos en los que compite el Aston Villa, lo que motivó que el organismo rector del fútbol inglés iniciara una investigación formal para determinar si se produjo una infracción.
De comprobarse la falta, el arquero podría enfrentar dos tipos de sanciones: una económica, que en antecedentes similares alcanzó cifras millonarias, y otra deportiva, cuyo alcance todavía no fue definido. La principal preocupación del futbolista, según trascendió, está relacionada con una posible suspensión o castigo en el plano deportivo.
El caso ya se encuentra bajo análisis de las autoridades del fútbol inglés, que evalúan la situación y los detalles del vínculo comercial del jugador.
La situación también genera cierta paradoja en el contexto del club inglés, ya que el Aston Villa tiene como patrocinador principal en su camiseta a Betano, otra empresa de apuestas deportivas. Sin embargo, la normativa en Inglaterra establece que a partir de la próxima temporada los clubes ya no podrán promocionar casas de apuestas en sus camisetas, como parte de nuevas regulaciones en el fútbol británico.