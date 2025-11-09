El ‘Dibu” Martínez, otra vez se disfrazó de Súper Héroe en el triunfo del Aston Villa, donde Buendía marcó un golazo
El Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía parece estar de regreso. Tras un comienzo complicado, el equipo que la temporada pasada jugó la Champions League y se codeó con las potencias de Europa, está decidido a seguir escalando en la tabla de posiciones de la Premier League.
Y este domingo fue de color celeste y blanco en Birmingham porque la goleada 4-0 sobre Bournemouth la abrió Buendía, con un tiro libre perfecto, al ángulo, y en la segunda mitad cuando más se lo necesitaba apareció el Dibu, primero con una volada fenomenal hacia atrás a puro reflejo y recuperación, y luego con un penal atajado, la especialidad de la casa.
Por ellos, el Aston Villa está de vuelta. Basta con ver el balance de estos dos meses de competición y las primeras 10 fechas. Hasta la quinta jornada del fútbol inglés, los del DT español Unaí Emery tenían apenas tres puntos, producto de tres empates y dos derrotas; en los siguientes cinco duelos fueron cuatro victorias (una de ellas frente al Manchester City), y apenas una caída, sumando 12 unidades que lo acercaron a la parte alta del campeonato, donde Arsenal, Chelsea y los de Guardiola empiezan a cortarse.
Con ese envión llegó la fecha 11 para el Aston Villa, recibiendo al peligroso Bournemouth, con Marcos Senesi titular, que acumulaba cinco victorias y apenas dos traspiés hasta su visita al Villa Park, la casa de los Villanos. Pero no fue Dibu sino otro Emiliano, argentino y marplatense quien le sacó la primera sonrisa al público local: Emiliano Buendía.
El volante de 28 años que supo ser convocado por Lionel Scaloni en distintas ocasiones pero que nunca logró afirmarse en la Scaloneta por sus lesiones, una de ellas cuando se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, en agosto de 2023, regresó en esta temporada a Inglaterra tras un préstamo por la Bundesliga, donde jugó para el Bayer Leverkusen (14 partidos y 2 goles). Y volvió para quedarse.
¡¡QUE MOMENTO, EMI!! GOLAZO DE TIRO LIBRE DE BUENDÍA PARA EL 1-0 DEL ASTON VILLA VS. BOURNEMOUTH.
En este semestre lleva 14 juegos entre Premier y Europa League, y cuando no es titular es considerado como el jugador número 12 para Emery. Este domingo, frente a Bournemouth salió de arranque y no tardó en destacarse: a los 28 minutos del primer tiempo marcó el 1-0 con un tiro libre perfecto que se le clavó en el ángulo al arquero serbio Djordje Petrovic.
Fue el cuarto gol del Emiliano que no ataja en lo que va de la temporada, donde también brindó dos asistencias. Un rato después llegó el segundo gol del Aston Villa, otro lindo tanto convertido por Amadou Onana. En la segunda mitad habría más emociones.
¡IMPRESIONANTE EMILIANO MARTÍNEZ!
Es que Bournemouth regresó del entretiempo decidido a demostrar por qué pelea en el top 10 de la tabla y se fue al ataque en busca de un descuento. Y allí apareció el Dibu. En el minuto 10, un remate de Alex Scott se desvió en un defensor y se le metía por arriba al arquero argentino, que reaccionó rápidamente y voló hacia atrás para mandarla al tiro de esquina. Fenomenal.
Mientras el arquero argentino se reincorporaba a la espera del córner, a pura concentración, los rivales lo miraban incrédulos. Era su respuesta a la floja actuación de la semana pasada, cuando falló en una salida con los pies y propició el gol del Liverpool que significó la única derrota en la remontada de su equipo. Así de injusto es el puesto de arquero. Pero había más.
¡OH DIBU MARTÍNEZ! EL ARGENTINO LE ATAJÓ EL PENAL SEMENYO Y NUEVAMENTE SALVÓ AL ASTON VILLA DEL DESCUENTO DE BOURNEMOUTH.
Un ratito después, Bournemouth malogró la mejor ocasión para ponerse en partido. Tuvo un penal a favor que lo dejaba 2-1 y a tiro del empate pero volvió a chocar con el campeón del mundo. El ghanés Antoine Semenyo la cruzó de derecha, fuerte y abajo, pero el Dibu adivinó, se estiró y la sacó, demostrando que es un especialista en ese tipo de acciones.
Con esas dos salvadas, todo quedó dispuesto para que Aston Villa liquidara el partido y eso fue lo que sucedió. Ross Barkley marcó el tercero, Donyell Malen puso el 4-0 y Villa Park festejó a lo grande. Allí tienen una fortaleza: de los últimos 24 partidos por Premier perdió uno solo, y mucho se lo debe al Dibu pero hoy también al otro Emiliano argentino.