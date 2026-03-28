El ‘Dibu’, Enzo Fernández, Nico Paz, y Thiago Almada, lo único rescatable en La Bombonera
Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández, Nico Paz, y Thiago Almada fueron los jugadores más destacados en un mediocre amistoso que terminó en triunfo de la selección argedntina por 2-1 ante Mauritania.
El guardameta del Aston Villa fue vital para evitar la caída de su valla en tres ocasiones, conteniendo un remate lejano en el primer tiempo y tapando dos tiros desde el costado izquierdo del área grande, uno bajo a su palo izquierdo y otro desviado por encima del travesaño.
Además, también se destacaron los mediocampistas Nicolás Paz, por quien pasó el juego argentino en el primer tiempo y que convirtió en gol un tiro libre que pidió ejecutar “atrevidamente”, más el despliegue y jerarquía de Enzo Fernández y la creatividad de Thiago Almada, encargado del juego interior del seleccionado, principalmente, en la segunda mitad.
El resto, muy discreto, sobre todo si se tiene en cuenta la calidad del rival. Una Mauritania muy humilde que complicó demasiado al campeón del mundo.
El 1×1
Emiliano Martínez (7): Tuvo buenas reacciones para tapar tres remates de peligro del rival, además de anticipar dentro del área para impedir un remate de Mamadou Diallo.
Nahuel Molina (6): Lo mejor de la zaga. Dio amplitud constante por el costado derecho y puso un gran centro buscapié para asistir en el primer gol.
Cristian Romero (5): Cortó un avance prometedor del rival barriendo con gran timing. Luego se mostró dubitativo, tenso, y no pudo rechazar de cabeza en el gol rival. Como si su duro momento en el Tottenham lo transfirió a La Boca.
Marcos Senesi (5): Estuvo firme en la marca. Hizo una falta táctica que le valió la amonestación. Pero se esperaba más de él, sobre todo teniendo en cuenta que se juega una plaza para el Mundial.
Marcos Acuña (5): Se lo notó lento en los desplazamientos largos. Le costó el segundo tiempo ante Aboubakary Koita, la figura del rival, y fue reemplazado.
Alexis Mac Allister (5): Manejó la pelota pacientemente, digamos que hasta displicentemente, y cuando Mauritania jugó mejor se notó que estaba en una noche distinta respecto a su habitual entrega.
Enzo Fernández (7): Abrió el marcador pisando el área rival y tuvo destellos de habilidad que levantaron a la gente. A la vez, muestra día a día mayor madurez y liderazgo.
Nicolás Paz (7): Aplicó la gambeta (algo que pedimos hace rato en el futbolista argentino…) como arma principal; se asoció con Thiago Almada y tuvo un gran remate de tiro libre para el segundo gol del dueño de casa.
Thiago Almada (7): Fue de menor a mayor, encargándose del juego interior del equipo, rompiendo líneas con cambios de ritmo y combinaciones. Se disfrazó de Messi y cumplió.
Nicolás González (5): Desequilibró por izquierda pero le costó entrar en el juego de la selección.
Julián Álvarez (5): Uno de sus partidos más intrascendentes. Con irregulares participaciones en el movimiento de la pelota pero sin protagonizar jugadas de riesgo.
Desde el banco
Lionel Messi (6): Estuvo a centímetros de convertir luego de una de sus clásicas paredes con De Paul y levantó una buena pelota en un tiro libre, pero estuvo falto de ritmo y entró poco en juego. Se lo notó algo incómodo.
Rodrigo De Paul (5): Jugó con menos despliegue del habitual, distribuyendo desde el medio y con algunos destacables pases largos del medio hacia afuera. No disimuló que estuvo presente pero solo para participar cuidándose físicamente.
Franco Mastantuono (5): Buscó la sociedad constante con Messi, aunque no pudo romper con pases filtrados. Y la imprecisión se notó demasiado.
Giuliano Simeone (5): Quizás incómodo con la posición. Al menos se lo notó así. Hasta falló en una acción ofensiva muy favorable para anotar y terminó siendo uno de los responsables en el gol africano.
Gabriel Rojas (5): Muy tenso. Nervioso. Le pesó la camiseta. No mostró todo lo que aporta en Racing.
Agustín Giay (5): Buena actitud. Poco fútbol se le pudo ver.
José López (6): Participó del circuito de juego bajando a pivotear y le dio intensidad a la presión. Más que aceptable labor.
Exequiel Palacios (5): Otro que no estuvo preciso en los pases.