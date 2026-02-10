El Diario de Sesiones, documento con rango constitucional que garantiza la transparencia legislativa en Entre Ríos
El registro denominado Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos no es un simple resumen administrativo, sino un documento con rango constitucional desde la reforma de la Carta Magna provincial en 2008. Según explicaron las responsables de su confección, Gabriela Mazurier y María Maidana, el artículo 121 de la Constitución provincial establece la obligatoriedad de su publicación y le otorga el estatus jurídico que respalda la validez de todo lo actuado y expresado en el recinto por los legisladores.
Maidana precisó que “el equipo trabaja en conjunto con las áreas de Despacho, Taquígrafos y Correctores para dar forma al producto final”. Aunque no son taquígrafas, realizan sus propios apuntes durante las sesiones —tanto de manera presencial como a través del streaming— para preservar con fidelidad el formato y el estilo del discurso legislativo en cada edición.
La accesibilidad constituye un eje central de su labor. Mazurier remarcó que el Diario de Sesiones funciona como la “memoria de la Cámara” y debe resultar comprensible para cualquier ciudadano. “Nos ponemos del lado del ciudadano para que la información sea accesible, no solo para quien conoce de tecnicismos”, señaló, y subrayó que esta tarea refuerza el compromiso con la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer la actividad legislativa. En ese marco, desarrollan índices digitales interactivos en la web oficial que permiten identificar con un solo clic qué se votó, quién intervino y cómo se trató un proyecto específico, eliminando barreras propias del lenguaje técnico.
Finalmente, destacaron que, pese a la digitalización, se mantiene la tradición de imprimir tomos físicos destinados a la Biblioteca de la Legislatura. Con más de 20 años de trayectoria en el área, Mazurier sostuvo que la tecnología ha facilitado el acceso remoto, pero que la esencia del trabajo continúa siendo la misma: resguardar el patrimonio histórico y legislativo de la provincia para garantizar la transparencia institucional.