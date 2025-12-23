El “Diablito” Echeverry deja Inglaterra y se va a España
El paso del tiempo parece empezar a darle la razón a los más cautos. Claudio “Diablito” Echeverri, el juvenil que deslumbró hace dos años con la Selección Argentina en el Mundial Sub 17, donde incluso le marcó tres goles a Brasil en cuartos de final, apuró a fines de ese año su salida de River Plate rumbo al Manchester City. Sin embargo, su adaptación al fútbol europeo todavía está lejos de consolidarse.
Pep Guardiola, con experiencia de sobra, no dejó de elogiar su talento en cada aparición pública, aunque siempre remarcó que el proceso de adaptación iba a ser clave. Si Echeverri aún no se había afirmado como titular en el River que conducía Martín Demichelis, resultaba previsible que el desafío fuera mayor en un City campeón de Champions League y repleto de figuras. El club inglés invirtió casi 30 millones de dólares, pero la participación del argentino fue mínima: apenas tres partidos oficiales. Jugó cinco minutos en la Premier League, quince en la FA Cup y fue titular en el Mundial de Clubes, donde convirtió su único gol, frente al Al Ain.
El contexto tampoco ayudó. A Echeverri le tocó transitar la temporada más floja del ciclo Guardiola al frente del conjunto de Manchester. Por eso, el City Group optó por cederlo a préstamo al Bayer Leverkusen, aunque la experiencia en la Bundesliga tampoco cumplió las expectativas. Disputó 11 partidos, sumó 270 minutos y no marcó goles, lejos de lo que se esperaba del chico al que muchos se apuraron en comparar con Lionel Messi.
Ante ese escenario, en las últimas semanas el propio jugador y su entorno comenzaron a evaluar la chance de volver a River, entendiendo que a veces dar un paso atrás puede servir para avanzar dos. Pero en el fútbol europeo pesan otras lógicas, más empresariales que emocionales. Así, la estructura que controla al City resolvió que Echeverri continúe su carrera en otra de sus franquicias: el Girona de España, integrante del mismo grupo económico.
Desde medios españoles aseguran que el acuerdo ya está cerrado y que el Diablito llegará para intentar rescatar a un equipo en problemas. El Girona, que la temporada pasada jugó la Champions League, hoy marcha 18° sobre 20 en LaLiga, en zona de descenso, con apenas dos triunfos en 17 partidos.
De este modo, dos necesitados unirán sus caminos a partir de enero. Para Echeverri será el inicio de su tercer año en Europa, con la ilusión de dar finalmente el salto que lo acerque a la Selección Argentina mayor, ya no pensando en el Mundial 2026, sino en el de 2030. Tiempo y condiciones le sobran. Vivirá en Gerona, una ciudad catalana ubicada a poco más de una hora de Barcelona, donde Messi comenzó a escribir su leyenda. Esta vez, la paciencia será la que marque el pulso de su carrera.