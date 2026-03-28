El día que Javier Milei prometió “vender YPF y Vaca Muerta” y lo que decía la primera Ley Bases
Javier Milei asumió como propio el triunfo judicial sobre los fondos buitre que sindicaban como “ilegal” la expropiación parcial de la petrolera, realizada en 2012, algo que la Justicia estadounidense rechazó. Sin embargo, lo que pocos recuerdan es la particularidad que YPF siga perteneciendo mayoritariamente al Estado yendo en contra de la “ideología genética” de Milei quien en plena campaña prometía venderla junto a Vaca Muerta. Nadie se resiste al Archivo…
El hoy mandatario nunca terminó de asumir del todo que, hoy por hoy, siga siendo una de las fuentes de recursos vitales para nuestro país, de la mano de Vaca Muerta, donde la petrolera hace pie e impulsa su desarrollo.
En la primera redacción de la llamada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, primera megainiciativa oficialista enviada al Congreso, YPF figuraba como empresa a privatizar en lo inmediato. Solo desapareció del texto a pedido de numerosos legisladores que, de otro modo, no apoyarían el proyecto.
Pero nadie podría argumentar que el luego presidente había avisado de su intención de venderla en plena campaña. Milei admitía delante de cualquier cámara o micrófono que se le cruzara su política de ajuste y privatización, advirtiendo sobre una profunda “reforma del Estado” al mejor estilo menemista; experiencia que, como se recordará, concluyó de la peor manera posible para el conjunto de los argentinos.
#LaDirecta | Javier Milei: “A YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende”, dijo durante una entrevista en Crónica TV. Ante la consulta sobre si vendería Vaca Muerta, respondió: “Sí, ¿cuál es el problema?”. pic.twitter.com/ZKbdoIFHm0
— Ladirecta (@LaDirecta_info) October 20, 2023
“A YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende”, postulaba el entonces candidato a presidente, quien parecía no tener dudas en cuanto a reducir el Estado a su mínima expresión, hasta destruirlo, como pretendía inicialmente.
“¿Vendés Vaca Muerta?”, le preguntaba Chiche Gelblung al postulante a la Presidencia, quien no vacilaba al responder: “Sí… ¿Cuál es el problema? Le buscás la forma de privatizarla…”, añadía con total naturalidad.
El tiempo ha pasado y la realidad se impone a un mandatario apegado a las teorías libertarias pero extremadamente necesitado de dólares que el petróleo y el gas le pueden brindar, empujado así al pragmatismo socialista de sostener como propia una de las empresas más poderosas y valiosas del país que ahora se jacta de mantener en el ámbito estatal.