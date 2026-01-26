El desempleo y los bajos salarios incrementan el malestar social
La matriz de preocupaciones ciudadanas confirmó en enero un cambio de demandas que ya se había insinuado durante 2025: la inflación dejó de ser el principal factor de malestar social y fue desplazada por la falta de empleo, por tercer mes consecutivo, a lo que se suman los bajos salarios entre quienes sí cuentan con trabajo.
Así lo reflejó el tradicional relevamiento de Opinión Pública realizado por la consultora Synopsis, que destacó que “con un 13,8% de las menciones, la suba de precios ha caído al tercer lugar, un mínimo histórico para la última década”.
Sin embargo, el informe advierte que “el alivio en los precios ha sido reemplazado por otra preocupación económica: el desempleo”. De acuerdo con los datos relevados, el temor a la falta de empleo o a la pérdida del trabajo alcanza el 34,1%, consolidándose como la principal preocupación de los argentinos al inicio de 2026.
Para el director de la consultora, Lucas Romero, este “desplazamiento del eje de demandas” desde los precios hacia los ingresos “plantea nuevos desafíos de gestión, ya que la demanda social parece estar mutando de la estabilidad monetaria a la reactivación económica”.
En segundo lugar aparece la corrupción, con el 26,5%, que se mantiene como una preocupación estructural. El informe subraya como dato relevante que la inquietud por el desempleo es compartida por los dos principales bloques de votantes, tanto los de La Libertad Avanza como los de Fuerza Patria.
En ambos segmentos, las menciones al desempleo superan el 30%, aunque el nivel es algo mayor entre los votantes de Fuerza Patria (35,3%) que entre los de La Libertad Avanza (32,6%). No obstante, en este último caso, la preocupación por la corrupción explica que el desempleo no encabece el ranking interno.
Al profundizar el análisis, la consultora detectó que “la principal preocupación económica mencionada hoy por los argentinos, dentro de un conjunto más amplio de problemáticas, son los salarios bajos”.
Entre quienes señalan a los bajos salarios como su principal inquietud económica, la imagen del gobierno concentra cerca de dos tercios de rechazo. Según el relevamiento, no se trata de un segmento netamente opositor, ya que el 27,6% de estos encuestados votó a La Libertad Avanza en 2025 y un 22,6% respaldó a Javier Milei en 2023.
El estudio se realizó sobre 1.208 casos, entre el 7 y el 13 de enero, en todo el país.