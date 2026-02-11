El desafío de generar referentes femeninos en ciencia y tecnología
Cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU con el objetivo de promover la igualdad de género y el acceso de mujeres y niñas a carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
La fecha, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, invita a reflexionar sobre la necesidad de visibilizar y empoderar a las mujeres en el ámbito científico. En Argentina, la brecha en estas áreas sigue siendo notoria: según datos de la ex Secretaría de Políticas Universitarias, se graduaba una ingeniera cada 10.427 mujeres, frente a un ingeniero cada 3.238 hombres.
Especialistas advierten que aún persiste el llamado efecto Matilda, fenómeno que describe la invisibilización de los aportes femeninos en favor de los hombres en disciplinas científicas, y que hoy se traduce en una fuerte percepción de género asociada a estas carreras.
La docente de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ-UNL) e investigadora del CONICET, Gladis Pradolini, recordó: “Realicé mis estudios primarios en el colegio San José de Guadalupe de las Hermanas Franciscanas y el secundario en la Escuela Industrial Superior (EIS-UNL); me interesaba por todos los temas pero había cierto interés notorio cuando se me planteaba un problema de tipo matemático”, y añadió: “Hablaba mucho con los profesores y conocidos sobre si seguir una ingeniería y las respuestas recibidas me incomodaban un poco: una mujer ingeniera no logrará desenvolverse bien, decían”.
Pradolini, Licenciada en Matemática Aplicada y Doctora en Matemática (FIQ-UNL), sostuvo que no encontró obstáculos en su desempeño profesional por ser mujer, aunque advirtió que “la mayoría de los puestos de trabajo eran para hombres”.
“Esto no me detuvo, pero resultó bastante difícil y arduo el camino: conseguir cargos docentes de poca dedicación, lo cual requería dictar muchas asignaturas que ponían límite al tiempo destinado a investigación”, explicó. Y agregó: “Había ingresado a la carrera de investigadora del CONICET y para mí era muy importante dedicarle tiempo a la investigación porque me apasionaba. Desde 2004 también soy profesora con dedicación exclusiva en FIQ-UNL”.
Modelos femeninos que inspiran
En esa línea, la docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL) e investigadora del CONICET, Natalia Ceaglio, afirmó: “La visibilidad es un factor clave para despertar el interés de las niñas por el desarrollo de vocaciones STEM. Cuando vean personas parecidas a ellas trabajando en ciencia y tecnología pueden imaginarse en esos roles”.
Por su parte, Mercedes De Zan, docente de la FBCB-UNL y directora del Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos, destacó: “Un factor central es el rol de la escuela y de los docentes en esa etapa temprana de formación”, y subrayó la importancia de contar con modelos femeninos. “En mi caso, soy mamá de cuatro jóvenes mujercitas. Mi doctorado lo arranqué con tres de mis hijas nacidas y la cuarta en camino. No fue tarea fácil, pero se puede lograr”.
Ceaglio remarcó además que “todavía pesan estereotipos culturales que asocian la ciencia y la tecnología con lo masculino y romper desde temprano estas ideas es fundamental”.
En el mismo sentido, Yamile Soledad Caro, docente-investigadora de la FBCB-UNL, señaló: “Hay un rol fundamental de los docentes en el nivel secundario y universitario para transmitir el entusiasmo por la actividad científica y mostrar que pueden resolver los problemas que la sociedad demanda”.
Diversidad y calidad científica
La docente-investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL), Andrea Bosisio, expresó: “Visibilizar a la mujer en ciencia es fundamental para aportar respuestas a la actividad científica en igualdad de oportunidades y condiciones”.
Ceaglio concluyó: “La participación de mujeres en ciencia no es sólo una cuestión de equidad sino también de calidad científica, ya que nuestros aportes pueden resultar más representativos para los problemas que ocurren en la sociedad”.