El derrumbe del consumo golpea de lleno al supermercadismo: Cerró Yaguar en Bahía Blanca
Autoridades del supermercado mayorista Yaguar informaron este lunes a sus trabajadores y a representantes de los gremios de Empleados de Comercio y de Camioneros la decisión de bajar de manera definitiva las persianas de su sucursal de Bahía Blanca. Son más de 60 despidos que se suman a los más de 276 mil puestos de trabajo destruidos en la economía formal desde el inicio de la gestión de Javier Milei hace casi dos años.
Las autoridades de Yaguar argumentaron que fue determinante el derrumbe en las ventas y una serie de problemas que se presentan para acceder a la sucursal ubicada en la ruta 33 y Don Bosco, en esa ciudad bonaerense, producto del muy mal estado de la zona debido a la inconclusa obra del Paso Urbano.
En medio de la incertidumbre, los más de 60 trabajadores ya comenzaron a recibir los telegramas de despido y desde la empresa les garantizaron el pago de las correspondientes indemnizaciones.
Desde la seccional Bahía Blanca de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Enrique Gandolfo expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos en “un momento tan complejo”.
Y vinculó la decisión de la empresa Yaguar al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei. “Yaguar es propietario de ese enorme galpón y del predio donde está el supermercado. No sería de extrañar que despidiera a los trabajadores, arreglara indemnizaciones y luego volviera a abrir bajo otra forma comercial con los convenios absolutamente flexibilizados, facilitados por los principios de la Ley Bases”, alertó Gandolfo en declaraciones a medios locales.
Gandolfo recalcó además que detrás de la reforma laboral hay un intento de abaratar el costo del salario, reducir las indemnizaciones y arrasar con los convenios colectivos.