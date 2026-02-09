El Defensor del Pueblo de Paraná llevó los reclamos vecinales por el servicio de colectivos ante el Municipio
El Defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, participó de una reunión con el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de Transporte, Kevin Bolzán, y acompañó la presentación de la Asamblea Ciudadana Vecinalista referida a los inconvenientes que se registran en el servicio de colectivos urbanos que afectan a usuarios de distintos puntos de la ciudad.
Un panorama de la situación que viven a diario vecinos que utilizan el colectivo como medio de transporte y la enumeración de los principales problemas fueron expuestos ante el funcionario municipal por miembros de la Asamblea y por el Defensor.
Desde la Defensoría del Pueblo se indicó que se han registrado reclamos vinculados a recorridos, frecuencias prolongadas, falta de señalización de paradas y ausencia de garitas. También se planteó la necesidad de liberar los carriles destinados al transporte público, ya que el estacionamiento de vehículos particulares obstaculiza la circulación de las unidades.
Además, se mencionaron las dificultades que genera la altura de los escalones de acceso para personas mayores o con movilidad reducida, entre otros puntos.
Amavet sostuvo que, si bien la nueva concesión del servicio implementada en diciembre representa un avance, “se torna indispensable considerar los planteos de los vecinos con el fin de optimizar el transporte urbano de colectivos, teniendo como principal objetivo el derecho de los usuarios. No sería conveniente para nadie que las unidades circulen semi vacías debido a que las deficiencias desalientan a los vecinos a la hora de optar por este medio de transporte”.
Luego agregó: “El derecho al transporte público no debe ser pensado como un fin en sí mismo, sino como una ‘llave’ o derecho instrumental, con una mirada humanista del servicio, que posibilita el acceso a otros derechos sociales y económicos fundamentales como el derecho a la salud, la educación y al trabajo”.
De la reunión, realizada el viernes, participaron vecinos y funcionarios del área municipal.
Fuente: APF Digital