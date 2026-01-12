El debut en inglés de Milei duró horas: X (exTwitter) le suspendió la cuenta
El presidente Javier Milei lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales, con el objetivo de intentar ampliar el alcance de sus contenidos a nivel internacional y comunicar en la lengua inglesa las políticas de su gestión. Sin embargo, el estreno duró poco. A poco más de seis horas de su inauguración, la red social X suspendió el perfil sin que mediara una explicación pública en el anuncio original.
“Los invito a seguir mis redes oficiales en inglés”, expresó desde su cuenta personal de X, donde también copió y pegó el mensaje en dicha lengua. El usuario se llama “Milei in inglish – Official account”, junto a la biografía: “Cuenta oficial en inglés de Javier Milei. Todo sobre Milei, sus ideas y últimas noticias. El mundo necesita libertad. ¡Viva la libertad, carajo…!”.
La presentación la hizo acompañado de un video que narra “AnCap”, el superhéroe libertario que proviene de “Liberland”. El mismo Milei se disfrazó de él en algunos eventos y contó que su misión es “echar a patadas en el culo a los colectivistas, destruir el Estado y promover un orden espontáneo”.
La salidas de las cuentas en inglés de Milei se dan a la par de su intento por posicionarse como un líder de la derecha en la región. Inclusive, esta semana detalló en una entrevista en CNN que están trabajando para conformar un bloque regionales de presidentes que defiendan “las ideas de la libertad”.
“Estamos intentando hacer un bloque, en el que nuestra propuesta sea abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas”, señaló el presidente durante la entrevista con Andrés Oppenheimer.