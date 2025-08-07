El crédito al consumo se debilita por segundo mes consecutivo: tasas de interés por las nubes
Con salarios rezagados, supertasas y mayor morosidad, el financiamiento a las familias empieza a marcar sus límites. El repunte del gasto se concentra en los sectores más acomodados, mientras la clase media y baja ajusta por aumento de las deudas.
Julio confirmó una tendencia que se viene profundizando en los últimos meses: el crédito al consumo muestra signos claros de desaceleración. En un contexto en el que la recuperación económica no logra consolidarse en algunos sectores, el endeudamiento de las familias empieza a marcar sus límites y se espera que el consumo minorista no mejore en lo que resta del año, afectados por las paritarias moderadas, los salarios contenidos y tasas de interés más altas tras la salida de las LEFIs.
Los préstamos al consumo aportaron apenas 0,5 puntos porcentuales a la variación general del crédito durante el mes pasado. Frente a junio, crecieron solo 1% en términos reales, muy por debajo del promedio semestral que rondaba el 4%. El leve avance mensual se explica fundamentalmente por los préstamos personales, que subieron 1,7% real. En cambio, el financiamiento con tarjetas de crédito apenas aumentó un 0,4% real.
Este estancamiento ocurre en un escenario donde la deuda de los hogares ya muestra señales de deterioro. El último Informe sobre Bancos del BCRA (mayo de 2025) indica que la morosidad del crédito al sector privado pasó del 1,8% en junio de 2024 al 2,6% actual. El deterioro es aún más notorio en las líneas vinculadas al consumo: en tarjetas de crédito, la mora prácticamente se duplicó (del 1,9% al 3,8%) y en préstamos personales se elevó del 4,1% al 5,6% en solo doce meses.
A estas señales se suma un nuevo elemento que no estaba en los papeles. La salida de las LEFIs reconfiguró las tasas de corto plazo. Aunque en los últimos días se insinuaba cierta estabilidad, las tasas volvieron a subir, lo que podría trasladarse a las tasas bancarias.
Hoy en día, cueste interpretarlo o no…, el crecimiento del consumo se concentra en los sectores de ingresos altos y medio-altos. Este segmento canaliza su poder adquisitivo hacia bienes durables y productos suntuarios, aprovechando el dólar “barato”.
En cambio, la clase media y la clase baja —que, juntas, representan el 94% de la población— enfrentan restricciones. En los sectores medios, los salarios pierden terreno frente a la inflación, y una porción creciente del ingreso se destina a tarifas, transporte y servicios públicos. Esta situación no solo limita el margen de consumo, sino que también obliga a muchas familias a endeudarse para cubrir gastos corrientes.
Vale resaltar que en los sectores de ingresos moderados, muchas familias dejaron de abonar incluso el pago mínimo de sus tarjetas, lo que indica un mayor nivel de endeudamiento crítico y frena el repunte del consumo masivo.
Para que el avance en los medios de pago se traduzca en dinamismo económico, es esencial que se recupere el poder adquisitivo. También es crucial una regulación del sistema financiero que permita reducir las tasas efectivas sobre el crédito al consumo.
Vale la poena clrara que el aumento de la mora aún no es preocupante a nivel sistémico, pero sí lo es para las familias que no llegan a fin de mes. Este nivel de morosidad está marcando un techo para el crecimiento del consumo masivo. Si mejoraran los salarios, muchas familias usarían ese ingreso extra para ponerse al día con sus deudas.
De cara a fin del año, las perspectivas no son positivas. Si bien el consumo de los sectores altos podría seguir traccionando determinadas categorías, el consumo masivo seguirá retraído. Todo dependerá, en última instancia, de dos variables clave: el aumento del ingreso de los hogares y el reacomodamiento de las tasas de interés.