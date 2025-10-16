El costo de la construcción alcanzó su nivel más alto del año
El índice del costo de la construcción (ICC) registró en septiembre un incremento del 3,2%, impulsado por alzas del 2,9% en materiales, 3,7% en mano de obra y 3% en gastos generales, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del mayor aumento mensual de 2025, solo superado por el salto del 8,5% en diciembre de 2024.
El aumento del 3,7% en la mano de obra respondió principalmente a un ajuste del 4,2% en los salarios de los trabajadores en relación de dependencia y del 1,2% para los subcontratados, en el marco del acuerdo salarial firmado por la UOCRA el 29 de septiembre de 2025.
Este incremento también incidió en la subcategoría “Gastos generales”, que incluye el ítem “Sereno”, alcanzado por la misma resolución, además de los nuevos valores tarifarios establecidos por el ENRE y el ENERGAS.
Aumentos en materiales
Entre los insumos que más subieron se destacaron los artefactos de iluminación y porteros eléctricos (+8,1%), ascensores (+8%), cables y conductores de media y baja tensión (+6,7%), electrobombas (+6,6%), aparatos de control eléctrico (+4,8%), pisos de alfombra (+4,7%), piezas de carpintería (+4%) y aberturas metálicas y rejas (+3,9%).
En contraste, los únicos materiales que registraron bajas fueron los vidrios (-0,5%) y los muebles de madera para cocina (-0,3%).