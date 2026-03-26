El Copnaf lanzó en Paraná un ciclo de talleres para prevenir consumos problemáticos en niñas, niños y adolescentes
Con el objetivo de brindar herramientas para la detección temprana y el abordaje preventivo de problemáticas que impactan en la salud, los vínculos y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) puso en marcha en Paraná el ciclo de talleres “Vínculos: prevención de consumos problemáticos”.
Se trata de una instancia de formación destinada a promotores de derechos que trabajan en espacios del Copnaf y en ámbitos comunitarios, quienes acompañan cotidianamente a niñas, niños y adolescentes.
La propuesta es impulsada por el programa provincial de Primera Infancia en articulación con la Dirección de Prevención y Control de Adicciones del Ministerio de Salud.
En esta primera etapa, los talleres están dirigidos a promotores de derechos de centros de atención promocional y centros de desarrollo infantil de la ciudad de Paraná, con el objetivo de ampliar luego su implementación a otros puntos de la provincia.
Los encuentros brindan herramientas para la detección temprana y el abordaje preventivo de situaciones vinculadas no solo al consumo de sustancias, sino también al uso excesivo de pantallas, el consumo de alcohol y las apuestas online.
La vicepresidenta del Copnaf, Silvia Urruzola, destacó la importancia de fortalecer a quienes cumplen tareas de cuidado y señaló: “Sabemos que muchas de estas situaciones se expresan en los espacios cotidianos. Por eso es fundamental que quienes están en contacto con los niños y niñas cuenten con herramientas para intervenir a tiempo”.
Por su parte, el director de Prevención y Control de Adicciones, Pablo Cymbalista, explicó que “el desarrollo de este programa con organizaciones y equipos que trabajan en territorio es una oportunidad para repensar la prevención, reforzar su importancia y brindar herramientas para que cada promotor comprenda que, con sus tareas cotidianas, puede generar acciones preventivas, evitar consumos o intervenir cuando el problema empieza a aparecer”.
El ciclo se desarrolla en modalidad presencial a lo largo de cuatro encuentros, en los que se abordan contenidos vinculados a la niñez, la gestión de emociones, la comunicación y la construcción de proyectos preventivos.
Además, se prevé la elaboración de propuestas concretas para implementar en cada espacio de trabajo, de acuerdo a las realidades y necesidades de las niñas, niños y adolescentes que asisten a esos ámbitos.
Los talleres se realizan en la sala Verónica Kuttel, en el horario de 8 a 11, y continuarán los días 1, 8 y 15 de abril, como parte de una estrategia que busca fortalecer los espacios de cuidado y la promoción de derechos.