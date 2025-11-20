El Copnaf impulsó un encuentro para fortalecer la autonomía y los proyectos de vida de adolescentes
Adolescentes que integran los programas Su+ Autonomía y Andando participaron de una jornada de intercambio destinada a reflexionar sobre sus proyectos de vida y reforzar sus capacidades para avanzar hacia la independencia. La propuesta, impulsada por el Gobierno de Entre Ríos a través del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), forma parte de los acompañamientos sostenidos que el organismo desarrolla para la transición a la vida adulta.
El encuentro se llevó a cabo este martes en el Club de Pescadores de Paraná, con la participación de jóvenes de diversas localidades junto a los equipos técnicos del organismo. La actividad propició un espacio de diálogo entre adolescentes que actualmente residen en dispositivos socioeducativos y quienes ya egresaron del sistema de protección, generando un intercambio de experiencias, aprendizajes y desafíos vinculados a la construcción de la autonomía.
Mediante juegos, actividades grupales y momentos de conversación, los participantes compartieron sus trayectorias, reflexionaron sobre el proceso de independencia y pusieron en común herramientas que contribuyen al fortalecimiento personal y colectivo.
“Promover la autonomía no es dejarlos solos, sino acompañarlos con herramientas y darles confianza. Estos programas fomentan la adquisición de habilidades laborales para que puedan construir su futuro con independencia y proyectos de vida autónoma al momento de su egreso”, expresó la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack.
Los programas Su+ Autonomía y Andando constituyen políticas provinciales destinadas a acompañar a adolescentes sin cuidados parentales en su transición a la adultez. A través del apoyo en educación, formación laboral y participación comunitaria, buscan garantizar oportunidades de desarrollo integral y fortalecer la construcción de proyectos personales.