El Copnaf fortaleció en La Paz las redes comunitarias para la protección de la niñez y la adolescencia
En una jornada desarrollada este jueves en La Paz, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) reunió a actores comunitarios para fortalecer el trabajo conjunto con el Estado en el cuidado de niños, niñas y adolescentes, promoviendo la corresponsabilidad, el acompañamiento en territorio y la generación de herramientas concretas para garantizar derechos y ampliar redes de protección.
“Cuando el Estado y la comunidad trabajan juntos se amplían las oportunidades y el acompañamiento llega a cada niño, niña y adolescente. Queremos fortalecer esas redes para que cada comunidad pueda cuidar y sostener a quienes más lo necesitan”, expresó la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, durante la apertura del encuentro realizado en la ciudad de La Paz.
La jornada reunió a organizaciones sociales, áreas de niñez, adolescencia y familia, clubes, iglesias y referentes comunitarios con el objetivo de consolidar una red territorial de cuidado que permita dar mejores respuestas a las necesidades de niños, niñas y adolescentes.
En ese marco, se generaron espacios de intercambio para identificar demandas, compartir experiencias y fortalecer el trabajo conjunto en territorio, apuntando a una articulación más efectiva entre el Estado y las organizaciones de base.
Durante la actividad, realizada el jueves por la tarde, se presentaron herramientas de trabajo del Copnaf y de la Dirección de Prevención en Adicciones, junto con programas y líneas de acción orientadas a acompañar a las comunidades en la promoción y restitución de derechos.
Además, se impulsó la ampliación del programa Familias de Abrigo, destacando la importancia de fortalecer los entornos familiares y comunitarios como primera instancia de cuidado y protección para niños, niñas y adolescentes.
El encuentro permitió avanzar en la articulación entre instituciones y proyectar nuevas acciones conjuntas en el departamento La Paz, con el foco puesto en la construcción de una red de protección más amplia y sostenida en el tiempo.
Acompañaron la jornada funcionarios de distintas áreas del Copnaf, quienes destacaron la importancia de sostener estos espacios de trabajo en territorio para consolidar políticas públicas de cuidado y protección integral de la niñez y la adolescencia.