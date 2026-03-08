El consumo sigue en caída y profundiza la crisis de las pymes
Las ventas minoristas de las pymes comerciales registraron una caída interanual del 5,6% en febrero, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El dato refleja la persistente debilidad del consumo, en un contexto donde los comercios enfrentan menores ventas, aumento de costos y caída del poder adquisitivo.
Si bien el informe detectó una leve mejora mensual del 2,6% respecto de enero, el repunte no logró revertir la tendencia negativa. En el primer bimestre de 2026 las ventas acumulan una baja del 5,2% frente al mismo período del año pasado, consolidando un escenario de retracción del mercado interno.
El deterioro también se percibe en la percepción de los comerciantes. Aunque el 52,6% de los propietarios indicó que su situación se mantiene estable, ese porcentaje bajó seis puntos respecto de enero, mientras que el 38,8% reportó un empeoramiento interanual de su actividad.
El relevamiento por rubros confirmó el proceso de contracción del consumo: seis de los siete sectores monitoreados registraron caídas. Las bajas más pronunciadas se observaron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). El único rubro que logró evitar el retroceso fue Farmacia, con un aumento mínimo del 0,3% interanual.
En varios sectores las caídas fueron de dos dígitos, como en bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-14,4%), mientras que perfumería retrocedió un 10,7%. También se registraron descensos significativos en alimentos y bebidas (-8,7%) y textil e indumentaria (-7,4%), reflejando la fuerte contracción del gasto en bienes no esenciales.
Según el informe, la leve mejora mensual de febrero estuvo vinculada principalmente al inicio del ciclo lectivo, lo que impulsó la compra de artículos escolares y productos básicos. Sin embargo, el consumo se concentró en bienes de subsistencia, ya que los hogares priorizan gastos indispensables y buscan ofertas o financiamiento para sostener las compras.
El documento advierte además que los costos operativos, la presión tributaria y el aumento de gastos fijos siguen deteriorando la rentabilidad de los comercios, lo que limita la recuperación del sector. De este modo, el comercio minorista atraviesa una contracción técnica pese a los repuntes estacionales.
Las perspectivas de inversión también reflejan un clima de cautela y preocupación. El 57,6% de los comerciantes descartó realizar inversiones, al considerar que las condiciones del mercado interno no son favorables, mientras que solo el 15,5% cree que el contexto es oportuno para invertir.
La recuperación del sector, según el relevamiento, dependerá principalmente de una recomposición del poder adquisitivo de los salarios y de una mayor previsibilidad en los costos, factores que hoy condicionan la actividad comercial.
Rubro por rubro: el impacto de la caída del consumo
Alimentos y bebidas registró una baja del 8,7% interanual. El informe señala que las subas en carnes y lácteos redujeron las compras por volumen, mientras que el traslado del gasto hacia útiles escolares y el final de la temporada de verano redujeron el movimiento en los locales.
En bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, la caída fue del 14,4%, una de las más fuertes del relevamiento. El inicio de clases y el receso estival desviaron el gasto de los hogares hacia la canasta escolar, lo que limitó las compras de artículos para el hogar, mientras los costos operativos y la presión tributaria continúan afectando la rentabilidad.
El rubro calzado y marroquinería registró una baja interanual del 1,1%. Las ventas de mochilas y calzado escolar ayudaron a sostener parcialmente la actividad, aunque no alcanzaron para compensar la caída del consumo general.
En farmacia, el sector mostró el único resultado positivo del relevamiento, con un aumento del 0,3%. Sin embargo, los aumentos en los costos de reposición y los precios de las droguerías redujeron los márgenes de rentabilidad, pese a que la demanda de productos esenciales y la cobertura de obras sociales sostienen el volumen de ventas.
El sector de ferretería, materiales eléctricos y de construcción registró una leve caída del 0,3%, con una demanda centrada en reparaciones urgentes y mantenimiento básico, reflejo de un consumo más restringido.
En perfumería, las ventas cayeron 10,7% interanual y 4,7% respecto de enero. El informe señala además un crecimiento del comercio electrónico del 16,7%, lo que evidencia un cambio en los hábitos de compra hacia canales digitales y una menor actividad en los locales físicos.
Por último, textil e indumentaria registró una baja del 7,4% en las ventas. La demanda estuvo focalizada en uniformes escolares, mientras que la caída del poder adquisitivo y el aumento de los costos operativos continúan presionando al sector.