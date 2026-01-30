El consumo per cápita de carne vacuna alcanzó un mínimo histórico en 2025
La mesa de los argentinos atraviesa una transformación histórica. En las últimas tres décadas, el consumo de carne vacuna se derrumbó un 42%, pasando de 52 kilos por habitante en 1990 a apenas 30 kilos en 2025. Mientras tanto, el pollo y el cerdo ganan terreno, impulsados por una ecuación económica contundente: hoy, con lo que cuesta un kilo de asado, se pueden adquirir cuatro kilos de pollo.
Según un informe del Instituto de Economía de la UADE (INECO), el consumo total de carnes en el país creció un 12%, pero cambió drásticamente su composición. Actualmente, la carne vacuna y la avícola representan cada una entre el 36 y 38% de la dieta, mientras que el cerdo alcanza el 15,2%.
El asado, en precios históricos
El relevamiento destaca que el precio del asado se encuentra un 47% por encima de su promedio histórico, rondando los $15.340, muy por encima del promedio de $10.449 (a valores constantes) registrado entre 1996 y 2025.
Esta disparidad de precios modificó los hábitos de compra. “Mientras que en el 2000 un consumidor debía elegir entre comprar 1 kg de asado o 2 kg de pollo, hoy decide entre 1 kg de asado o 4 kg de pollo”, señala el informe.
Poder de compra del salario
A pesar de los precios altos, el estudio indica una leve recuperación del poder adquisitivo medido en carne durante la gestión actual:
- Promedio histórico (1996-2025): un salario permitía comprar 191 kg de asado.
- Gestión 2024-2025: el promedio es de 154 kg, superando los 150 kg del período 2020-2023, aunque todavía lejos de los picos de 2008 (277 kg).
Exportaciones y liderazgo global
El aumento de las exportaciones explica parte de la presión sobre los precios internos. En los últimos 23 años, las ventas de carne vacuna al exterior crecieron un 230% en volumen y más de un 900% en valor.
Aun así, Argentina mantiene un liderazgo mundial: a pesar de la caída en el consumo interno, el país sigue triplicando el promedio de carne vacuna per cápita de los países de la OCDE.