El Consejo Profesional de Ciencias Económicas advierte por la fuerte dependencia estructural del Gobierno de Entre Ríos, respecto a los fondos nacionales
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos difundió un informe técnico sobre la Ley N° 11.234 de Presupuesto Provincial 2026, en el que reconoce un cambio de estrategia fiscal orientado a incrementar la inversión pública, pero advierte sobre riesgos estructurales persistentes: fuerte dependencia de fondos nacionales, presión creciente del déficit previsional y supuestos macroeconómicos más optimistas que las proyecciones privadas.
Según el documento, el Presupuesto Provincial “busca consolidar el equilibrio fiscal alcanzado, proyectando un Resultado Financiero superavitario de $88.185 millones”, aunque su sostenibilidad “depende intrínsecamente de variables exógenas nacionales”, lo que genera una brecha entre las pautas oficiales y las expectativas del mercado, explicó Daniel Salomón (Mat. N° 2747), presidente de la Delegación Paraná del Consejo.
Optimismo oficial vs expectativas del mercado
El Presupuesto prevé para diciembre de 2026 una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio nominal de $1.423 por dólar. Sin embargo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estima una inflación interanual promedio del 19,6%.
Esta diferencia cercana a 10 puntos porcentuales, señala el informe, introduce un riesgo de licuación presupuestaria: si la inflación real duplica la pauta oficial, los gastos rígidos —salarios y jubilaciones— exigirán ampliaciones no previstas, presionando el resultado financiero final.
Dependencia estructural de los fondos nacionales
El análisis de los recursos confirma una dependencia estructural de la Nación. “Por cada peso que Entre Ríos recauda con impuestos propios, ingresan tres pesos desde el Estado Nacional”, indicó Salomón.
De los $6,2 billones de recursos totales proyectados, el 54% proviene de la Coparticipación Federal y otras transferencias nacionales, lo que deja a la provincia expuesta a cualquier caída de la actividad económica o cambio en las reglas de distribución, con impacto directo en su capacidad de pago.
Esfuerzo fiscal propio y presión tributaria
Los recursos tributarios provinciales se estiman en $1,2 billones, un incremento nominal del 22% respecto del cierre estimado de 2025. Con estos números, la presión tributaria provincial equivale a unos US$ 584 por habitante al año.
Ingresos Brutos, el gran sostén
El informe destaca que Ingresos Brutos concentra el 71,1% de la recaudación provincial, es decir, siete de cada diez pesos que ingresan al fisco entrerriano. En contraste, el Inmobiliario y el Automotor apenas explican el 20,5%.
Salomón remarcó que se trata de un impuesto “procíclico”: si la economía crece, la recaudación se expande rápidamente; pero en recesión cae con la misma velocidad. Además, recordó que Ingresos Brutos es uno de los tributos más distorsivos, ya que encarece cada etapa de la cadena productiva por su efecto acumulativo.
Gasto corriente dominante, pero con giro hacia la inversión
El Presupuesto proyecta erogaciones por $6,4 billones. Aunque el 91,5% sigue destinado a gastos corrientes, el dato distintivo es el fuerte aumento del Gasto de Capital, con un crecimiento nominal del 89,3% frente a 2025.
Según el informe, la administración provincial intenta salir del esquema de Estado “pagador de sueldos” para recuperar parcialmente el rol inversor, especialmente en infraestructura.
Contención salarial y “licuación relativa”
Históricamente, los salarios fueron el principal componente del gasto. Para 2026, se proyecta una reducción de su peso relativo: pasarían del 49% del gasto total en 2025 al 42%.
Esta “licuación relativa” de siete puntos porcentuales es la que, según el análisis, habilita el espacio fiscal para aumentar la inversión sin incurrir en déficit.
Mayor Inversión Real Directa
En términos reales, la inversión en infraestructura se estima en US$ 337 millones, lo que implica triplicar la inversión ejecutada en moneda constante respecto del año anterior.
Déficit previsional, el verdadero Talón de Aquiles
El informe señala que el sistema previsional sigue siendo el principal foco de tensión fiscal. La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos requerirá en 2026 Contribuciones Figurativas del Tesoro por $437.932 millones para cubrir la brecha entre aportes y haberes.
Deuda pública: sostenible, pero con riesgo cambiario
El stock de deuda pública provincial proyectado asciende a $537.267 millones. Los servicios de deuda representarán el 9,3% de los recursos corrientes, por debajo del umbral del 15% fijado por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
No obstante, el informe advierte que el 51% del endeudamiento corresponde a títulos públicos internacionales, lo que mantiene a la provincia expuesta a la volatilidad del tipo de cambio.
