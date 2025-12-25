El Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró a Nasry Asfura como presidente electo y constitucional
El Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, como presidente electo y constitucional del país centroamericano para el período 2026-2030, tras las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre. Con más del 99% del escrutinio realizado, Asfura obtuvo 1.479.822 votos, equivalentes al 40,27% del total, seguido muy de cerca por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien alcanzó 1.452.796 sufragios (39,53%).
En tercer lugar se ubicó la candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 706.266 votos, lo que representa el 19,19% del total.
La proclamación oficial se produjo 24 días después de la jornada electoral, en un contexto atravesado por fallas en el sistema de cómputo de votos y denuncias de presuntas irregularidades formuladas por distintos actores políticos, entre ellos los propios candidatos Nasralla y Moncada, quienes cuestionaron la transparencia del proceso.
Más de seis millones de hondureños fueron convocados a las urnas para elegir, además del presidente, a 298 alcaldes, 120 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, en una de las elecciones más competitivas de los últimos años en Honduras.