El Consejo General de Educación confirmó el calendario escolar 2026: las clases comenzarán el 2 de marzo en Entre Ríos
El Consejo General de Educación (CGE) oficializó el cronograma escolar 2026 a través de la Resolución Nº 3686/25, que establece las fechas clave para el funcionamiento del sistema educativo entrerriano en todos los niveles y modalidades.
Según lo dispuesto, el 11 de febrero será la presentación de los equipos de supervisión y directivos, mientras que el 12 de febrero se realizará la presentación de los equipos docentes, instancia que se coordinará con las Jornadas Regionales de Educación.
El ciclo lectivo 2026 dará inicio el 2 de marzo, fecha en la que comenzarán las clases en los niveles Inicial, Primario y Secundario, en todas sus modalidades y tipos de gestión. En tanto, el Nivel Superior iniciará su actividad académica el 9 de marzo.
El receso de invierno está programado del 6 al 17 de julio, y la finalización del ciclo lectivo se concretará el 18 de diciembre, con el cierre diversificado de trayectorias escolares en Inicial, Primario y Secundario.
Con este esquema, el CGE busca asegurar previsibilidad y organización institucional para toda la comunidad educativa de la provincia.