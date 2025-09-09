El Consejo Empresario de Entre Ríos realizó un análisis del sector financiero provincial y nacional
Para mayo de 2025, a precios de junio del mismo año, el sector privado no financiero (familias y empresas, excluyendo bancos) experimentó un fuerte crecimiento de los préstamos, con un aumento del 109% interanual real, mientras que los depósitos crecieron de manera más moderada, con una variación interanual real del 29%.
Evolución mensual de la totalidad préstamos y depósitos (en pesos y dólares) – del sector privado no financiero
En miles de millones a precios junio 2025
El incremento de los préstamos se explica principalmente porque el Banco Central dejó de ser una fuente de absorción de crédito tras la eliminación de las Leliq. Aunque los bancos ahora reciben ciertos estímulos, como la posibilidad de constituir encajes con títulos públicos, el cambio en la composición de sus carteras públicas modifica su riesgo. En este contexto, los bancos retomaron la financiación al sector privado para diversificar riesgos y mejorar rendimientos, siendo además los principales actores en el mercado de cauciones bursátiles (préstamos con garantía de títulos y acciones).
Evolución mensual de la totalidad préstamos y depósitos (en pesos y dólares)- del sector público no financiero
En miles de millones a precios junio 2025
Por su parte, los depósitos del sector privado crecieron de manera más lenta, en parte porque plazos fijos migraron hacia fondos comunes de inversión, que en gran medida invierten en letras y bonos del Tesoro y otros instrumentos del mercado de capitales, lo que explica el crecimiento más moderado de los depósitos bancarios.
En el sector público no financiero, los depósitos se mantuvieron estables en el último año con una variación de -1,2%, y los préstamos bancarios tomados por este sector fueron marginales, ya que el financiamiento se realiza principalmente mediante emisión o renovación de letras y bonos del Tesoro.
Capacidad prestable del sistema bancario
La relación préstamos/depósitos refleja la capacidad prestable de los bancos: a mayor valor, mayor proporción de depósitos se presta. Este indicador estuvo cayendo desde 2018, con una reducción de 0,81 a 0,38 en septiembre de 2023, producto de las Leliq, que absorbieron depósitos a plazo fijo para contener la presión inflacionaria.
Ratio préstamos sobre depósitos totales (pesos + dólares) mensual
Desde enero de 2024, los préstamos crecieron más que los depósitos, elevando la relación a 0,65 en mayo de 2025, nivel comparable a fines de 2018. Sin embargo, la necesidad de refinanciar deuda pública llevó al Tesoro a inducir un aumento de la tasa de interés, interrumpiendo la recuperación del crédito bancario observada hasta mayo de 2025.
Entre Ríos
En la provincia, la tendencia de préstamos y depósitos refleja la dinámica nacional. Los depósitos privados mostraron una caída a finales de 2023 por temor a la sanidad bancaria ante el aumento de Leliq, y no se recuperan completamente, ya que muchos ahorristas migraron a títulos públicos y otros instrumentos de mercado.
Evolución trimestral de préstamos y depósitos del sector público y privado no financiero de Entre Ríos – 2017 a 2025
En millones de pesos a precios constantes de marzo[3] 2025
Evolución trimestral préstamos y depósitos en moneda extranjera en Entre Ríos en el sector privado y público
En miles de dólares
Los préstamos privados aumentaron hasta igualar a los depósitos, indicando que los bancos en Entre Ríos financian a privados con fondos de ahorristas de otras provincias. En el sector público provincial, los depósitos disminuyeron en 2024 por restricciones financieras, mientras que los préstamos aumentaron como instrumento de financiamiento estatal.
Los préstamos en dólares se explican por el perfil exportador de la provincia y la relativa estabilidad del tipo de cambio, que reduce el costo de financiamiento frente a los préstamos en pesos.
En las provincias de la Región Centro, se observa una dinámica similar: desde inicios de 2024, los préstamos crecieron en todas ellas, reflejando tendencias homogéneas en el mercado regional.
Evolución trimestral préstamos por provincia región centro
En millones de pesos – precios de marzo 2025
Evolución trimestral Depósitos por provincia región centro
En millones de pesos – precios marzo 2025
Conclusión
A nivel nacional, regional y provincial, se observa una fuerte recuperación de los préstamos bancarios, impulsada por el desarme de las Leliq, que limitaban la disponibilidad de crédito al sector privado.
Aunque los depósitos privados han mostrado cierta recuperación tras la caída de finales de 2023, no revierten totalmente la tendencia declinante, ya que los ahorristas migraron hacia instrumentos de mercado y títulos públicos. La capacidad prestable de los bancos estaba recuperándose, pero la necesidad de refinanciamiento de deuda en julio y agosto de 2025 llevó al Tesoro a inducir un aumento significativo de la tasa de interés, que probablemente interrumpió esta recuperación. La evolución definitiva se confirmará en próximos informes financieros.