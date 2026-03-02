El Consejo Directivo del INTA cerró la Estación Experimental AMBA afectando a decenas de investigadores, técnicos y personal administrativo
Como parte del proceso de desmantelamiento del aparato de ciencia y técnica estatal, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) decidió el cierre de la Estación Experimental AMBA de dicho organismo. Esta unidad tenía más de 15 años de trabajo orientado a la investigación aplicada y a la asistencia técnica en el área metropolitana.
La medida implica la finalización de las actividades de la sede y la discontinuidad de varias agencias territoriales que brindaban apoyo a productores del cinturón frutihortícola.
La estación tenía como principal objetivo el acompañamiento técnico a pequeños y medianos productores urbanos y periurbanos, con programas vinculados a la agricultura familiar, sistemas agroecológicos y mejora de la productividad en la región. Su trabajo se concentraba especialmente en el conurbano bonaerense, donde el respaldo estatal es clave para sostener la actividad de unidades productivas de menor escala.
El cierre abarca la sede central y la red de agencias de extensión vinculadas al programa, y afecta a decenas de trabajadores entre investigadores, técnicos y personal administrativo. Parte del personal fue reubicado en otras dependencias del organismo, en el marco de un proceso de reorganización interna.
El impacto operativo se vincula principalmente con la interrupción de servicios de asistencia técnica y transferencia tecnológica en zonas periurbanas, donde la producción hortícola abastece buena parte del consumo fresco del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La decisión generó críticas desde distintos sectores políticos y productivos. El ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, cuestionó la medida a través de un mensaje en redes sociales en el que afirmó que el cierre se da “en el marco de una política de ataque constante a la ciencia y la tecnología y la producción nacional”.
En su publicación, sostuvo que la estación brindaba asistencia a pequeños productores y contribuía a la provisión de alimentos de calidad en la región. Además, criticó la orientación de la política productiva al señalar que, a su entender, se debilita el sistema tecnológico y de conocimiento aplicado al agro. Las declaraciones se suman a un debate más amplio sobre el rol del Estado en la investigación y extensión agropecuaria, especialmente en territorios periurbanos donde la presencia institucional suele ser determinante para la adopción tecnológica y la sostenibilidad de la producción.
A su vez, Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, rechazó la medida en redes sociales: “Hoy conocemos de manera oficial el cierre de la Estación Experimental AMBA del INTA. Ni un solo argumento de las razones, pero son evidentes: este es un gobierno nacional que discrimina y ataca a los pequeños productores”, aseguró el ministro de Axel Kicillof.
El cierre de la unidad reavivó la discusión sobre la política científica y el alcance territorial de los organismos públicos de investigación. Es importante destacar que la transferencia de tecnología y el acompañamiento técnico cumplen un papel central para mejorar la competitividad, la eficiencia productiva y la sostenibilidad ambiental en sistemas intensivos. En este contexto, la medida abre interrogantes sobre cómo se reorganizarán los programas de asistencia en el área metropolitana y qué impacto tendrá en la producción hortícola regional, un sector estratégico para el abastecimiento de alimentos frescos.